Der Concorde Liner bietet Luxus auf ganzer Linie

Mit dem Concorde Liner (2024) will der Wohnmobilhersteller einen Vollintegrierten der Premiumklasse auf die Räder stellen. Diesem Anspruch wird der bis zu 11,50 m lange Luxus-Liner mehr als gerecht. Preis dafür: fast Eine halbe Million Euro, mindestens!

Preis: Concorde Liner (2024) ab 421.300 Euro

"Concorde" ist zum einen der Name eines bis 1979 gebauten französischen Überschallflugzeugs, mit dem die Grande Nation einst Maßstäbe für luxuriöses Reisen über den Atlantik setzte. Concorde ist aber auch der Name eines Herstellers von Luxus-Wohnmobilen der Extraklasse, die meist als vollintegrierte Liner im XXL-Format, daherkommen. Aber ist das praktischerweise kurz und knapp "Liner" genannte Modell aus dem Hause Concorde, das 2020 in einer kompletten neuen Generation an den Start ging und seither immer wieder modernisiert wurde, auch in Sachen Technik und Ausstattungskomfort ein Überflieger? Geht es nach dem Campingfahrzeug-Produzenten, ist die Antwort ein klares Ja! Dazu passt der hauseigene Wahlspruch "Premium-Anspruch auf der ganzen Linie".

Bei näherer Betrachtung wird dies in der Praxis durchaus eingelöst. Der absolute Premiumanspruch des Wohnmobilherstellers aus dem fränkischen Schlüsselfeld wird schon auf den ersten Blick klar: Nämlich beim Betrachten der Produktfotos, mit denen der süddeutsche Reisemobilspezialist für die vollintegrierten Wohnmobile aus der hauseigenen Fertigung wirbt. Kein geringes Traumauto als eine waschechte Pagode, also einen Mercedes 250 SL (interne Werksbezeichnung: W 113), ist dort zu sehen, während sie kurzerhand in der Heckgarage des "1090 GIO" genannten Topmodells des Concorde Liner (2024) verladen wird.

Man muss kein Sammler klassischer Mercedes-Faltdach-Cabriolets sein, um sich als "Zweitwagen" (und fahrbare Garage für den schwäbischen Allzeit-Klassiker) einen Concorde Liner (2024) zuzulegen. Wohl sollte man aber über ein ähnliches Budget verfügen: Mindestens 473.950 Euro ruft der Hersteller für das Luxus-Reisemobil im Liner-Format auf, das auch Pkw bis 4300 mm Länge und 1400 kg Leergewicht aufnehmen kann (Alle Preise: Stand November 2024). Die Preisliste für die absolute Basisversion des in insgesamt zehn Grundrissen erhältlichen Concorde Liner (2024), die 9485 mm lang ist, fängt bei 421.300 Euro an.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Luxus, Leder, Wohnkomfort

Geht es nach Concorde, kommt dieser hochpreisige Vertreter der Camper-Luxusklasse, der in seiner Neuauflage viele Elemente des markeneigenen Flaggschiffs Concorde Centurion (2024) aufgreift, mit entsprechend "eindrucksvoller Masse" daher. Ein Blick ins Datenblatt bestätigt diese Aussage: Aufgebaut ist der Premium-Liner von Concorde auf dem Mercedes-Benz Atego, einem mittelschweren Lkw also, der sich sonst im harten Alltag des Verteilerverkehrs und als Baustellenfahrzeug beweist. Derart gut gerüstet, schiebt sich dieses Premium-Wohnmobil je nach Modell mit 11.990 bis 15.000 kg technisch zulässiger Gesamtmasse und einer Länge von bis zu 11.065 mm und einer Breite von 2500 mm geradezu majestätisch über die Straßen dieser Welt.

Foto: Concorde

Doch können die inneren Werte dieses Camping-Königs der Landstraße mit dem herrschaftlichen Äußeren mithalten? Offensichtlich ja! Wer über die dreistufige Außentreppe den Innenraum des Concorde Liner (2024) betritt, wird empfangen von Luxus, Leder und Wohnkomfort im Überfluss. Dazu passt der hauseigene Wahlspruch "Premium-Anspruch auf der ganzen Linie". Das beginnt bereits im Fahrerhaus des Liners, wo das formschlüssig und elegant integrierte Armaturenbrett serienmäßig mit edlem, hellem Leder bezogen ist. Mit dem neu gestalteten Übergang zum Wohnbereich bildet es eine harmonische Einheit.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

So stilvoll und exquisit geht es im eigentlichen Wohnbereich weiter: Edelste Materialien und sichtbar hochwertige Verarbeitung erzeugen hier geradezu royalen Flair. Ein spezieller Bodenbeleg in Schiffbau-Optik verspricht besten Laufkomfort und versprüht dein Charme einer königlichen Segeljacht. Aus einer Vielzahl von Ausstattungslinien lassen sich Möbeloptik und Bezüge dem eigenen persönlichen Geschmack anpassen. Um vor neugierigen Blicken des gemeinen Campingvolks geschützt zu sein, wacht die optional erhältliche "Privacy"-Funktion des Sonnenschutzrollos an der Frontscheibe über die Einhaltung der Privatsphäre der Reisenden. Eine spezielle Sichtschutz-Konstruktion lässt dabei zugleich Sonnenlicht ins Innere und gewährt gute Sicht ins Freie, ohne indiskrete Einblicke ins Fahrzeuginnere zuzulassen.

Bis ins Detail durchdacht präsentiert sich auch die U-förmige Küche des Concorde Liner (2024). Hochwertige Küchengeräte, geräumige Schränke und großzügige Arbeitsflächen dürften auch höchste Erwartungen anspruchsvoller Campingfans erfüllen. Allen voran die Kochmulde mit dreiflammigem Gasherd mit Automatikzündung und Glasabdeckung. Auf Anhieb ins Auge fallen die geräumige Arbeitsfläche und der Gastro-Wasserhahn. Zugleich besticht die Küche im Concorde Liner (2024) durch optisches Understatement in Form von gut versteckten Details, die erst so recht ins Bewusstsein rücken, wenn sie gebraucht und benutzt werden. Beste Beispiele dafür sind der Kaffeemaschinenlift und die versenkbare Steckdosenleiste. Aber auch an Kochmuffel in der gut betuchten Zielgruppe hat Concorde gedacht. Erfrischend pragmatisch fällt der Hinweis fällt des Herstellers an ihre Adresse aus: "Und wer sich lieber bekochen lässt, erfreut sich einfach am Anblick des edlen Dekors."

Foto: Concorde

Ähnliche Luxusprobleme "plagen" die Concorde-Passagier:innen im daran anschließenden Badbereich: Hochwertige Edelstahl-Armaturen und Waschbecken aus edlem Kunststein-Material versprühen hier Wellness-Atmosphäre, die diesen Namen wahrlich verdient (wie es sich auf dem Campingtrip auch mit deutlich weniger Auswand duschen lässt, hier). Dazu gehören eine Regenwalddusche (505 Euro extra), eine satinierte Glastür zur Abtrennung der Toilette (3765 Euro) und Spiegel-Schranktüren mit Innenspiegeln (330 Euro). Wäre der Concorde Liner (2024) ein Hotel und kein rollendes Appartement im XXL-Reisemobil-Format, wäre ihm die Fünf-Sterne-Wertung vermutlich allein schon dadurch sicher! Zum Gefühl von maximalem Komfort trägt auch die Zwei-Zonen-Fußbodenheizung bei. Eine eigene Umwälzpumpe sorgt für einen gleichmäßigen Durchfluss des warmen Wassers durch die zwei separaten Heizbereiche.

Ähnliche Wohnmobile:

Dank eines eigenständigen, individuell regelbaren Heizkreislaufs im Schlafzimmer lässt sich auch dort die Heizung nach Belieben und eigenem Komfortempfinden einstellen. Und wo früher der Hofnarr und sonstige Mitglieder des Gefolges für standesgemäße Unterhaltung sorgten, können sich die Reisenden an Bord des Concorde Liner (2024) heutzutage mithilfe eines Premium-Heimkino-Systems im Schlafgemach königlich amüsieren: Die Kombination aus 32 Zoll großem Smart-TV Gerät und Akustik-Paket mit Vier-Kanal-Verstärker, Zwei-Wege-Lautsprechersystemen einem Paar Hoch-Mitteltöner und einem Paar Mittel-Tieftöner lässt auf Anhieb Kino-Atmosphäre entstehen, während sie ihre Häupter auf die 2,00 x 1,06 m große Liegefläche im Heckschafzimmer betten. Gegen 3240 Euro Aufpreis ist auch ein elektrisch betätigtes Hubbett im Format 2,00 x 1,35 m für einen bis zwei weitere Mitreisende erhältlich.

Dafür, dass großes Kino wie dieses auch bei längeren Standzeiten, unabhängig von Stromnetzen und Wasseranschlüssen geboten wird, sorgt die fahrzeugeigene 230 V-Stromversorgung. Zwei Gel-Batterien mit 340 Ah Kapazität liefern 3000 Watt Spitzenleistung und schaffen größtmögliche Unabhängigkeit vom Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein der Infrastruktur eines Campingplatzes. Dank einer Hilfsrahmen-Konstruktion ergibt sich ein ebener "Keller" im Doppelboden-Staufach vor der Aufbautür. Bei der optionalen Zentralverriegelung kommen Stauraumklappen mit elektrischer Sensoröffnung zum Einsatz. Der Verzicht auf seitlichen Griffmulden kommt sowohl der Optik als auch der Aerodynamik des Liners zugute.

Basisfahrzeug: Mercedes Atego

Aufgebaut ist der Concorde Liner (2024) auf einem Mercedes Atego mit Reihen-Sechszylinder-Motor mit 7,7 l Hubraum, der 299 PS (220 kW) leistet und ein Drehmoment von 1200 Nm entfaltet. Mit dem optionalen, gegen 3785 Euro Aufpreis erhältlichen Bird-View-System behält man dank Vogelperspektive beim Rangieren und Einparken dieses royalen Dickschiffs der Extraklasse den Überblick. Beim Abbiegen werfen "Mirror Cam" genannte, optionale seitliche Kameras, die in anderen Fahrsituationen auch die Bordsteinkante im Blick behalten, für 8990 Euro extra einen Blick in den toten Winkel, den die nicht-digitalen Außenspiegel im Lkw-Formats nicht erfassen. Auf diese Weise sorgen sie für eine Extraportion Sicherheit auf dem königlichen Campingtrip. Gleiches gilt auch für die Doppel-Rückfahrkamera (wie sich Rückfahrkameras beim Pkw nachrüsten lassen, hier), die gegen 1600 Euro Aufpreis zu haben ist.