Man begeister sich schnell am Look des fast fünf Meter langen Riesen mit seiner auffälligen Lackierung, an seinem Klappdach ...

Der Chevrolet SSR passt mit seinen enormen Ausmaßen so gerade eben noch in eine Waschstraße.

Maserati, Ferrari oder Lambo – gegen diesen gelben Pickup aus dem Hause Chevrolet namens Chevrolet SSR (Super Sport Roadster) kann auch die italienische Supersportwagenfraktion nichts ausrichten. Zumindest, wenn es um den Aufmerksamkeitswert geht: Vor der Eisdiele dreht sich jeder nach dem dumpf wummernden SSR um, selbst im Stau auf der Autobahn sorgt das US-Monstrum für Beinahe-Unfälle. Und ist das elektrisch angetriebene Stahl-Klappverdeck geöffnet, fällt endgültig die Kinnlade.

Test von 2005: Der Chevrolet SSR ist mehr Sein als Schein

Wer beim Anblick des SSR allerdings an ein Plastik-Spaßmobil denkt, sieht sich getäuscht: Der SSR ist aus dem Vollen gehauen. Die runden Kotflügel, die bauchigen Seitenteile – alles aus Stahlblech und im Fall der riesigen Motorhaube so schwer, dass sich der Haubenhalter biegt. Unter dem zentnerschweren Buckel verbirgt sich rustikale Technik. Ein Chevi Small-Block mit 5326 cm³ Hubraum spendet glatt 300 PS (221 kW) und stemmt 449 Nm auf die Kurbelwelle.

Vierventil-Technik oder gar obenliegende Nockenwellen? Fehlanzeige. Eine tief im Block rotierende Nockenwelle treibt über Stößelstangen die konventionell angeordneten Ventile an. Was solls, Rennen fahren will mit diesem 2159 kg schweren und zwei Meter breiten Brocken sowieso niemand. Power ist trotzdem da: Den Hebel der Viergang-Automatik in Stufe D geschoben und ein kraftvoller Tritt auf das rechte Pedal – schon stehen die hinteren Radhäuser im Qualm. Die Automatik reagiert mit etwas Verzögerung auf den Kickdown-Befehl; dann schiebt der V8 aus den armdicken Endrohren grollend voran.

Gemütliches Cruisen ist die Paradedisziplin

Das gemütliche Cruising liegt dem US-Car, das von Geiger Cars in München importiert wird, aber viel besser und tut zudem dem Geldbeutel nicht so weh. Auch wenn sich der dicke Chevi mit Normal-Benzin zufrieden gibt: 18,7 l davon pro 100 km wollen schließlich auch bezahlt sein. Also machen wir es uns auf den Ledersitzen bequem, lassen das Dach hinter den Sitzen verschwinden und genießen die Sonne. Die Servolenkung ist Ami-typisch leichtgängig und verlangt bei schneller Kurvenfolge etwas mehr Aufmerksamkeit als üblich. Denn nicht nur mangelnde Rückmeldung, sondern auch die weiche Feder-/Dämpferabstimmung mindern die Lenkpräzision merklich.

In schnellen Wechselkurven erinnert die Karosserieneigung dann auch schnell an ein Fischerboot im Herbststurm. Das sei dem Chevrolet SSR verziehen. Die Ausfahrt endet nach genussvollem Cruisen vor einer Eisdiele. Ein Parkplatz vor der Tür ist noch frei – und schon begeistern sich die Leute am Look des fast fünf Meter langen Riesen mit seiner auffälligen Lackierung, an seinem Klappdach und an den 295er-Reifen auf den 20 Zoll großen Antriebsrädern. Den daneben geparkten Maserati nimmt niemand wahr – auch wenn der sicher mehr als 50.015 Euro gekostet hat.

von Martin Hube

Foto: Bernd Ebener

Technische Daten des Chevrolet SSR