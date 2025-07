Bevor Sie sich jetzt fragen, ob Sie aus Versehen das Bildschirmverhältnis verändert haben: Bleiben Sie ruhig sitzen, denn der BMW M3 Squared ist tatsächlich echt. Zumindest so echt, wie ein BMW M3 sein kann, dessen Karosserieteile an einen auf drei Meter verbreiterten VW Lamando geschraubt wurden. Volkswagens China-Limousine erregte schon vor ein paar Jahren Aufmerksamkeit, als ein chinesischer Bastler auf der fernöstlichen MQB-Basis von Volkswagen ein ultrabreites Monster erschaffen hatte.

Weil auch das irrste Projekt nach seiner Fertigstellung irgendwann einmal langweilig wird, kramte der Tüftler seine Kreation nochmal hervor und versah sie mit so vielen BMW-M3-Komponenten, wie er auftreiben konnte. Mag die Front und auch das Heck eindeutig nach BMW aussehen, offenbart spätestens die Fahrzeugflanke den Schwindel. Aus diesem Grund versteckt sich hinter den vier Riesennieren nicht der mindestens 480 PS (353 kW) starke S58-Reihensechser und schon gar nicht zwei Aggregate nebeneinander, sondern nur ein einzelner, schnöder 1,4-l-Vierzylinder mit 150 PS (110 kW).

Breitester BMW M3 der Welt ist zu breit für die Fahrspur

Auf voller Breite versagt hat der BMW M3 Squared im Innenraum: Zwar war kein 3er jemals so geräumig, aber an ein ergonomisches BMW-Cockpit erinnert an Bord wirklich nichts. Stattdessen ist mehr oder weniger das verbaut, was das VW-Spenderfahrzeug zu bieten hatte. Immerhin will sein Besitzer hier noch investieren und fleißig Bimmer-isieren.

Schon jetzt gebührt dem chinesischen Tüftler aber ein gewisser Respekt, weil das ultrabreite Ungetüm nicht nur Show kann, sondern tatsächlich auch fährt. Leider ist dieser BMW aber wortwörtlich breiter als die Polizei erlaubt: Der M3 Squared passt in keine Fahrspur und darf deshalb nur auf abgesperrten Strecken sein Unwesen treiben.