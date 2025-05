Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Manchmal reicht es nicht, einfach nur schnell zu sein. Manchmal muss es exzessiv sein. Und genau das liefert Brabus mit dem 700 auf Basis des Mercedes-AMG E 53: Ein Plug-in-Hybrid, der mehr Superheld als Streber sein will – mit 700 PS (515 kW) Systemleistung, Carbon-Kampfanzug und einer Sprintzeit, die Elektroflundern vor Neid erstarren lässt​.

Plug-in-Hybride sind normalerweise das gute Gewissen auf vier Rädern – dieser hier ist das Gegenteil. Dank eines Zusatzsteuergeräts, das wie ein Vitamin-Cocktail auf das elektronische Motormanagement wirkt, stemmt der Brabus 700 ein Systemdrehmoment von 850 Nm auf den Asphalt. Genug, um in 3,6 s durchs Tempo-100-Ziel zu ballern und die Elektronik erst bei 280 km/h erbarmungslos Einhalt gebieten zu lassen​. Unter der Haube arbeiten der auf 537 PS (395 kW) erstarkte 3,0-l-Reihensechszylinder (Serie: 449 PS/330 kW) sowie der ausdauernde Elektromotor mit 163 PS (120 kW), gespeist aus einer 28,6 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie, Hand in Hand – eine Liaison, die eher nach Boxring als nach Tanzfläche klingt​.

Gießkanne voll Sicht-Carbon verwandelt den Mercedes-AMG E 53 in einen Brabus 700

Optisch schüttet Brabus eine ganze Gießkanne voll Sicht-Carbon über den Mercedes-AMG E 53. Frontspoiler, Kotflügelaufsätze, Diffusor – alles wie aus einem Block Hightech geschnitzt. Der optionale Heckspoiler thront wie eine Krone auf dem Heck und verspricht nicht nur Downforce, sondern auch Standesdünkel​. Unter den breit ausgestellten Radhäusern rotieren Felgen mit dem klangvollen Namen Brabus Platinum Edition in 21 Zoll, bespannt mit Continental- und Hankook-Gummi, der in Dimensionen 265/35 vorn und 305/30 hinten pure Ernsthaftigkeit signalisiert​. Ein adaptives Sportfahrwerk erlaubt eine stufenlose Tieferlegung zwischen 15 und 30 mm – denn was nützt der brachialste Antritt, wenn der Auftritt nicht auf dem Punkt sitzt?

Auch innen bleibt kein Stein auf dem anderen. Wer beim Einsteigen auf Edelstahl-Einstiegsleisten mit beleuchtetem Brabus-Logo trifft und auf Carbon- oder Alu-Pedale tritt, weiß: Hier gehts nicht ums Ankommen, sondern ums Erleben. Feine Veloursmatten und maßgeschneiderte Volllederausstattungen krönen das Erlebnis​. Ob Farben, Steppmuster, Materialien – wer hier scheitert, tut es aus freien Stücken oder weil schlicht das Geld nicht ausreicht. Wenngleich Brabus keine Zahlen verrät, macht schon der Basispreis des Mercedes-AMG E 53 in Höhe von 109.242 Euro (Stand: April 2025) klar: Das ist alles, nur kein billiges Vergnügen!