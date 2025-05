Luftauslässe in den Kotflügeln mit Zagato-Schriftzug, eine in einem Schwung und präzise gezeichnete Abrisskante am Heck und exklusive 20-Zoll-Schmiederäder mit gefrästen Doppelspeichen runden den aufsehenerregenden Auftritt ab.

Preis: Bovensiepen Zagato (2026) noch ohne Angabe

Bovensiepen, bisher als Eigentümerfamilie der Marke Alpina bekannt, schlägt nun ein neues Kapitel in auf. Da Alpina bis Ende 2025 vollständig im BMW-Konzern aufgeht, gründeten die Brüder Andreas und Florian eine neue Marke unter ihrem eigenen Namen. Das erste Modell, der Bovensiepen Zagato, vorgestellt Ende Mai 2025, basiert auf dem BMW M4 und entstand in enger Kooperation mit dem traditionsreichen Mailänder Designhaus Zagato. Ein offizieller Preis für den streng limitierten Gran Turismo wurde noch nicht genannt und auch zur geplanten Stückzahl macht der Hersteller derzeit keine Angaben. Beides soll im vierten Quartal 2025 bekannt gegeben werden. Die Auslieferung erster Kundenfahrzeuge ist für Ende des zweiten Quartals 2026 vorgesehen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW M4 CSL (2022) im Video:

Antrieb: 611 PS, & 3,3 s auf 100

Unter der langen Motorhaube arbeitet der drei Liter großr Reihensechszylinder aus dem Technikspender BMW M4, der aber mit 611 PS (449 kW) und 700 Nm maximales Drehmoment deutlich stärker sein darf als seine serienmäßigen Pendants. Selbst den M4 CS mit 550 PS (405 kW) übertrifft der Bovensiepen Zagato (2026) deutlich. Eine Leichtbau-Abgasanlage aus Titan, entwickelt mit Akrapovic, soll nicht nur Gewicht sparen, sondern auch den passenden Sound liefern. Der Sprint auf 100 km/h gelingt in nur 3,3 s, die Höchstgeschwindigkeit liegt jenseits der 300-km/h-Marke. Damit ist der Luxus-GT 0,4 s schneller als besagter CS.

Zubehör für BMW-M-Fans:

Exterieur: Coupé mit Zagato-DNA

Optisch trägt der Bovensiepen Zagato (2026) unübersehbar die Handschrift von Zagato – von der ikonischen "Double Bubble"-Dachwölbung, realisierbar, weil quasi ein Hardtop auf dem M4 Cabrio, bis zur dramatisch gezeichneten Front mit großem Lufteinlass und muskulös ausgestellten Kotflügeln. Luftauslässe in den Kotflügeln mit Zagato-Schriftzug, eine in einem Schwung und präzise gezeichnete Abrisskante am Heck und exklusive 20-Zoll-Schmiederäder mit gefrästen Doppelspeichen runden den aufsehenerregenden Auftritt ab. Die komplette Außenhaut besteht fast vollständig aus Carbon. An das Basismodell erinnern lediglich die Proportionen und die Seitenlinie, die Außenspiegel sowie die Rückleuchten, in OLED-Lichttechnik ausgeführt. Bei einem Leergewicht von 1875 kg misst das Coupé 4943 mm in der Länge, 1913 mm in der Breite und 1394 mm in der Höhe.

Die Faszination Alpina im Video erklärt:

Interieur: Maßanzug mit italienischer Note

Im Innenraum – hier kommt der BMW M4 am stärksten heraus – verbindet der Bovensiepen Zagato (2026) moderne Technik mit handwerklichem Luxus. Die Sitze sind im Stil moderner Schalensitze gestaltet, die Sitze, Türverkleidungen und Armaturen mit feinem Lavalina-Leder bezogen, auf Wunsch in der Vollausstattung mit über 130 h Sattlerarbeit gefertigt – individuell bestickt, geprägt oder farblich abgestimmt. Insgesamt stehen 16 Standardfarben zur Wahl, über das Bespoke-Programm lassen sich darüber hinaus persönliche Wünsche umsetzen, etwa durch Alcantara-Applikationen in 45 weiteren Farben.