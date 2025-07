Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Updates für den BMW XM: V8 nun exklusiv für den Label

BMW bündelt das XM-Angebot und setzt auf nur noch zwei Varianten: den BMW XM Label mit V8-Plug-in-Hybrid und 748 PS (550 kW) sowie den XM 50e mit 476 PS (350 kW) und Reihensechszylinder. Die zuvor angebotene V8-Basisversion mit 653 PS (480 kW) wurde gestrichen. Für das Modelljahr 2025 erhält der XM Label zudem neue Ausstattungsoptionen und technische Anpassungen.

Unverändert bleibt die Kombination aus dem 585 PS (430 kW) starken V8 und der in das Achtstufen-M Steptronic Getriebe integrierten E-Maschine mit bis zu 145 kW (197 PS) und einem Systemdrehmoment von 1000 Nm. Wählt man das M Driver's Package, steigt die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 auf 290 km/h.

Ladeleistung steig auf 11 kW

Technisch profitiert der BMW XM Label von einer überarbeiteten Ladeeinheit, die dreiphasiges AC-Laden nun mit bis zu 11 kW ermöglicht. Eine neue Welcome-Light-Inszenierung rundet das Update ab. Neu im Programm ist zudem die Außenlackierung BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic. Serienmäßig rollt das stärkste Serienfahrzeug der M GmbH künftig auf 22 Zoll großen Leichtmetallrädern vom Hof, alternativ steht ein 23-Zoll-Radsatz in Schwarz zur Wahl.

Auch im Innenraum hat BMW das Individualisierungsangebot erweitert: Zur Auswahl stehen nun Lederausstattungen in Merino Nachtblau, Silverstone oder Vintage Coffee – jeweils in Kombination mit einer farblich abgestimmten Interieurwelt. Passende Komfortkissen in der jeweiligen Sitzoberflächenfarbe sind künftig serienmäßig enthalten. Der BMW XM Label ist ab 183.400 Euro erhältlich. Der BMW XM 50e startet bei 133.800 Euro (alle Preise: Stand Juni 2025).