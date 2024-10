G-Power trimmt den M440i auf M4-Niveau

Von wegen schwächlicher kleiner Bruder: G-Power schraubt den BMW M440i locker auf M4-Niveau. So kratzt die Tuningfirma die zusätzlichen Pferdchen aus dem Bimmer!

M4 für Arme? Das ist der BMW M440i spätestens dann nicht mehr, wenn er die Kraftkur bei G-Power im oberbayrischen Gachenbach genossen hat. Mit einem sorgfältig aufeinander abgestimmten Tuningpaket zaubern die Spezis statt der originalen 374 PS (275 kW) stattliche 520 PS (382 kW) aus dem bayerischen Jagdhut. Auch das Drehmoment des 3,0-l-Reihensechsers wird von 500 auf 700 Nm geboxt. Ein Kernpfeiler des Ganzen ist – wie heute üblich – ein gezieltes Software-Tuning. Dazu gesellt sich aber auch gute alte Ingenieursleistung.

So optimiert G-Power den Turbolader für mehr Ladedruck und bietet zusätzlich einen leistungsfähigeren Ladeluftkühler. Selbstverständlich dürfen auch amtliche Brüllrohre nicht fehlen: Die "GP Deeptone"-Komplettanlage arbeitet mit Klappentechnik sowie anderem Downpipe und endet mit vier 90 respektive 100 mm dicken Endrohren. Achtung: Nachbar:innen hassen diesen Trick!

BMW M440i von G-Power: So viel kostet das Tuning

Auf 520 PS (382 kW) bringt es jedoch nur die stärkste G-Power-Ausbaustufe des BMW M440i. Die drei anderen Varianten sind mit 420 PS (309 kW), 450 PS (331 kW) und 480 PS (353 kW) angegeben. Sollte logisch sein, doch G-Power lässt sich sein Tuning made in Germany auch bezahlen. So kosten die genannten Maßnahmen des stärksten Pakets insgesamt 16.581 Euro. In Summe mit dem bei 76.000 Euro startenden BMW M440i liegen wir hier also bei rund 92.000 Euro, immerhin 4200 Euro weniger als der Einstiegs-M4 mit 480 PS/353 kW (Alle Preise: Stand Oktober 2024). Nicht zu vergessen sind allerdings die sonstigen Änderungen an Fahrwerk & Co., welche die M GmbH ihrem Schätzchen der Mittelklasse-Coupés angedeihen lässt. Apropos Coupé: Natürlich ist das genannte Tuning nicht nur für den klassischen Zweitürer zu haben, sondern gleichermaßen für den M440i mit Stoffmütze und das viertürige Gran Coupé.

Auch neben dem genannten Tuningpaket bietet G-Power noch leckere Individualisierungsmöglichkeiten für den M440i. Das Portfolio hält neben anderen Ladedruck- und Ansaugrohren sowie einem Sportluftfilter auch das ein oder andere optische Schmankerl bereit. Da wären zwei verschiedene Modelle an Alu-Schmiederädern der Größe 20 Zoll und – ausschließlich fürs Coupé – ein Heckspoiler. Auch dem Innenraum geht es mit anderem Lenkrad samt Schaltwippen, Teppichen und auf Wunsch einer Komplett-Lederausstattung an den Kragen.