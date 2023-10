Wahlweise zwingen Sportfedern oder ein Gewindefahrwerk mit Höhen- sowie Härteverstellung in Druck- und Zugstufe den M3 Touring in die Knie.

Dezentes Carbon-Zierrat an der Front, an den Außenspiegeln (886,32 Euro) und am Heckdiffusor ganz im Stile des Hauses Dähler.

Von wegen Schweizer Zurückhaltung: Dähler aus dem Umland von Bern macht den BMW M3 Touring (G81) nicht nur stärker, sondern proklamiert auch die technisch bessere Rad-Reifen-Lösung für sich. Das steckt hinter dem Tuning!

2022 vorgestellt, geriet der BMW M3 Touring 2023 in die Fängen zahlreicher Tuner, darunter auch in die von Dähler, das sich durch seine BMW-Veredlung bereits einen Namen gemacht hat. Wie bei vergleichbaren Projekten macht auch der G81 nach der Tuningkur im Schweizerischen Bern nicht auf Krawallbruder, sondern weiß durch muskulöses Understatement aufzufallen. Apropos muskulös: Natürlich blieb auch der 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit ab Werk 510 PS und 650 Nm nicht unangetastet. Gegen 4199,49 Euro (alle Preise Stand August 2023) impft der Tuner dem Biturbo-Aggregat per Software 610 PS und 720 Nm ein. Zwar nennt Dähler keine neuen Beschleunigungs- und Höchstgeschwindigkeitswerte, spendiert dem Power-Kombi dafür auch noch einen Sportluftfilter (337,65 Euro) und einen Carbon-Air Intake (3629,71 Euro). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M3 Touring (2022) im Video:

Dähler tunt den BMW M3 Touring (G81) auf 610 PS

Mehr Pferdchen, mehr Abgase, die nach draußen drängen. Auch hier hat Dähler für den BMW M3 Touring Abhilfe parat: eine Edelstahl-Auspuffanlage mit zweifacher Klappensteuerung (5655,59 Euro) und keramikbeschichteten Endrohre mit entweder 100 oder 114 mm Durchmesser (886,32 respektive 1012,94 Euro). Statt der "werksseitigen, technisch fragwürdigen 20/21-Zoll-Rad/Reifen-Kombination" – an Selbstvertrauen scheint es der Tuningschmiede nicht zu mangeln – stellt Dähler den G81 rundum auf 21-Zoll-Schmiederäder für satte 9475,22 Euro mit Reifen der Dimension 275/25ZR21 sowie 295/25ZR21. Nicht nur optisch macht das kombinierte Doppelspeichen- und Y-Speichen-Design mehr her, auch die ungefederten Massen sollen geringer werden, verspricht der Tuner.

Auch interessant:

Damit die neuen Felgen satt in den kräftig ausgeformten Radhäufern stehen, hält Dähler für den BMW M3 Touring wahlweise Sportfedern für 28 mm Tiefgang an der Vorder- sowie 15 mm an der Hinterachse (1635,48 Euro) oder Gewindefahrwerk mit Höhen- sowie Härteverstellung in Druck- und Zugstufe (7375,48 Euro) parat. Sport-Bremsbeläge (noch ohne Preis) und Stahlflex-Leitungen (960,18 Euro) sowie Carbon-Zierrat an der Front, an den Außenspiegeln (886,32 Euro) und am Heckdiffusor machen die Tuningkur à la Confoederatio Helvetica perfekt.