Dieser BMW M3 E46 hat es faustdick hinter den Ohren – nein, unter der Haube! Dank Turboaufladung kommt er auch brachiale 600 PS. Ohne, dass man es ihm ansehen würde.

So ein BMW M3 der Baureihe E46 war seinerzeit schon State-of-the-Art. Auch 2025 erfreut sich der sportliche 3er-BMW großer Beliebtheit, was sich an (wieder) steigenden Preisen auf dem Gebrauchtwagenmarkt beobachten lässt. Im Vergleich zu den heutigen Sportmodellen, die sich hier wie dort mit ausladendem Flügelwerk, Rädern in XXL-Format und mit einer bis ins Detail durchgestylten Karosserie zeigen, wirkt der E46 geradezu schlicht. Nur ein geübtes Auge vermag den M3 auf den ersten Blick von seinen Serienpendant zu unterscheiden.

Und das gilt besonders für diesen Kandidaten in Laguna Seca Blau. Lediglich ein bisschen tiefer als der Serien-M3, sind ansonsten keine Besonderheiten beim Äußeren zu vermelden. Mit Ausnahme des großen Ladeluftkühlers in der Frontschürze. Ladeluftkühler? Ja, denn dieser BMW M3 E46 wird per Turbolader zwangsbeatmet.

Dank Turboaufladung kommt dieser BMW M3 E46 auf satte 600 PS

So manche Fans mögen nun meinen, der Turbolader zerstöre den Charakter des 3,2-l-Sechszylinders im BMW M3 E46. Doch um in gewisse Leistungsregionen vorzustoßen, bedarf es eben solcher Mittel. Anstelle der serienmäßigen 343 PS (252 kW) leistet der zwangsbeatmete 6-Ender 456 PS (335 kW) im Normalbetrieb und knapp über 600 PS (441 kW), wenn Hochoktaniges getankt wurde. Über ein manuelles Sechsganggetriebe lässt sich die Kraft portionieren. Um die Mehrleistung auch sicher auf die Straße zu bekommen, erhielt der blaue M3 zudem ein Sportfahrwerk mitsamt Tieferlegung.

Für den direkten Straßenkontakt zeichnen sich Semislicks von Hankook verantwortlich, die sich über formschöne, aber serienmäßige 19-Zöller ziehen. Eine Cat-Back-Auspuffanlage verleiht dem werdenden Klassiker eine der Leistung entsprechende Stimme, wobei der "blecherne" Klang bei hohen Drehzahlen durch den Turbo passé sein dürfte. Davon ab befinden sich Ex- wie Interieur in einem weitestgehend serienmäßigen Zustand. Im Februar 2025 stand der Wagen auf der Auktionsplattform "Bring a Trailer" zu Verkauf. Angebote ließen aufgrund des guten Fahrzeugzustands nicht lange auf sich warten: Nach über 50 Geboten fiel der Hammer beim Höchstgebot von 35.500 US-Dollar (rund 31.250 Euro).