Dähler veredelt nur allzu gerne BMW-Modelle. Nächster Beweis: der BMW M240i xDrive Dähler Competition Line mit vielfältigen Tuning-Optionen und auf Wunsch einem satten Leistungs-Plus.

Nicht, dass das Basis-Modell BMW M240i xDrive mit seinen 374 PS (275 kW) untermotorisiert oder mit seinem performanten Allradantrieb undynamisch wäre – im Gegenteil. Doch Dähler sieht noch zahlreiches Tuning-Potential und kostet die Möglichkeiten an vielen Stellen voll aus. Fangen wir mit dem Design an, das die Schweizer:innen dezent aufwerten. Da wären zum einen die 20 Zoll großen Felgen – wahlweise geschmiedet oder in Alu ausgeführt. Sie harmonieren bestens mit dem manuell höhen- und härteverstellbaren Dähler-Gewindefahrwerk, das zusätzlich auch die Fahrdynamik verbessern soll. Legt man einzig auf eine Tieferlegung wert, ist auch ein Sportfedernsatz erhältlich, der natürlich auf das EDC-System des M240i abgestimmt ist. Während sich die Front im Serien-Look präsentiert, fallen am Heck des Tuning-2ers vier, jeweils zehn Zentimeter dicke Endrohre mit Keramikbeschichtung ins Auge. Die gesamte Abgasanlage ist eine Eigenentwicklung von Dähler für den BMW M240i xDrive und soll nicht nur optisch, sondern auch klanglich überzeugen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Vergleichstest BMW M240i/VW Golf R: Vergleichstest M240i bläst zum Angriff auf Golf R

Der BMW M4 CSL im Video:

Dähler-Tuning für den BMW M240i xDrive

Aber natürlich hat sich Dähler beim Tuning auch dem Motorraum des BMW M240i xDrive gewidmet. Der 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit Turboaufladung lässt sich beim Schweizer Spezi in zwei Leistungsstufen optimieren. Stufe eins setzt 430 PS (316 kW) und 610 Newtonmeter frei, Stufe zwei setzt mit 455 PS (334 kW) und 640 Newtonmeter Drehmoment sogar noch einen drauf – das sind Leistungswerte, die wir in etwa auch vom kommenden BMW M2 erwarten. Das alles geschieht natürlich eingetragen und sowohl in der Schweiz als auch in der EU homologiert. Um das Plus an Leistung auch ausfahren zu können, entfällt in beiden Fällen die 250 km/h-Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit. Ein technischer Leckerbissen ist das Eventuri Karbon-Ansaugsystem, das den Venturi-Effekt für mehr Leistung, ein besseres Ansprechverhalten und ein ganz eigenes Klangbild nutzt. Kostenpunkt hierfür: umgerechnet rund 2450 Euro. Die Leistungssteigerung eins lässt sich Dähler mit umgerechnet rund 3450 Euro bezahlen, Stufe zwei wurde noch nicht eingepreist (Stand: Juni 2022). Abgerundet wird das Dähler-Tuning für den BMW M240i xDrive mit einer individuell angefertigten Innenausstattung in Leder oder Alcantara, Aluminium-Pedalen und passenden Fußmatten.

Auch interessant:

Fahrbericht Neuer BMW M2 (2022): Erste Testfahrt Neuer M2 das letzte Hurra?