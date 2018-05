Für die Seitenschweller, Außenspiegel und den Diffusor am Heck bietet BMW M Performance Carbon-Alternativen an, die nicht nur in Kombination mit hellen Außenfarben Blicke anziehen.

Hinter den 19 Zoll großen und geschmiedeten Felgen sind die größeren, innenbelüfteten und gelochten Bremsen mit bissigeren Sportbremsbelägen sowie 6- und 4-Kolben-Festsättel an Vorder- wie Hinterachse aus Aluminium und in Rot zu sehen.

BMW M Performance veredelt nicht nur den BMW M2, sondern macht auch den Competition deutlich leichter. Obendrein verhelfen die zahlreichen Carbon-Anbauteile dem Coupé zu einer noch sportlicheren Optik. Das ist der Preis!

Als neuestes Werk macht BMW M Performance den brandneuen BMW M2 Competition schärfer und leichter. Die Sonderversion des M2 mit dem 410 PS starken M4-Reihensechszylinder speckt mit allen verfügbaren Carbon-Teilen über 40 Kilogramm ab. Das Programm des Haustuners startet mit einem Gewindefahrwerk, das den kompakten Bimmer nicht nur um bis zu 20 Millimeter tieferlegt, sondern auch Druck- und Zugstufe einstellen lässt. Des Fahrwerktechnikers größter Feind – die ungefederten Massen – werden durch 19 Zoll große und geschmiedete Felgen in Schwarz matt oder Gold um je 3,2 Kilogramm reduziert. Optional ist eine Sportbereifung der Marke Michelin Pilot Sport Cup 2 erhältlich. Durch die Y-förmigen Speichen sind die größeren, innenbelüfteten und gelochten Bremsen mit bissigeren Sportbremsbelägen sowie 6- und 4-Kolben-Festsättel an Vorder- wie Hinterachse aus Aluminium und in Rot zu sehen. Die Gewichtsreduktion beginnt bei der Motorhaube aus Carbon, die am BMW M2 Competition erstmalig einen Powerdome aufzeigt und neun Kilogramm einspart. Das Carbondach von BMW M Performance lässt die Waage fünf Kilo weniger anzeigen, die Heckklappe aus Kohlenstoff rund sechs Kilo.

M-Performance-Teile für M2 Competition

Weiter geht der Kampf gegen die Kilos durch M Performance Parts bei der Auspuffanlage, die nun in Edelstahl ausgeführt ist, über Endschalldämpfer aus Titan und 93 Millimeter große Blenden aus Carbon (insgesamt acht Kilo weniger) verfügt. Optisch lässt sich der BMW M2 Competition noch um einen Frontsplitter und -gitter, Lufteinlässe an den Kotflügeln, Außenspiegelkappen, Schwelleraufsätze, Heckdiffusor (alles aus Carbon) und einer M-Folierung aufwerten. Beim Heckspoiler stehen verschiedene Varianten zur Auswahl, unter anderem die DTM-ähnliche Auführung vom M4. Das "M Performance Drive Analyser" genannte Zubehör analysiert Rennstreckendaten, die per OBD-Stick auf eine Handy-App geladen und dann ausgewertet werden können. Für das Interieur des BMW M2 Competition bieten M Performance Parts zwei Sportlenkräder entweder mit Leder und Griffbereichen aus Alcantara oder mit Alcantara, offenporigem Carbon und einem Race-Display. Edelstahl-Pedale und M-Performance-Fußmatten sowie diverse Dekors aus Carbon runden das Programm für den BMW M2 Competition ab. Einen Preis nennt der bayerische Autobauer für die Teile noch nicht, die meisten stehen ab Herbst 2018 zur Verfügung.

