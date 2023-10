Technologieoffenheit lautet das Credo in München und dennoch liegt auch bei BMW der Fokus auf der Elektromobilität. Bereits im Oktober 2023 geht der neue BMW i5 (2023) an den Start, der auch in der achten Generation weiterhin als klassischer Verbrenner oder Plug-in-Hybrid angeboten wird. Doch wenn es nach BMW geht soll der Stromer in Deutschland zukünftig rund die Hälfte aller Verkäufe ausmachen. Ob das klappen kann, checkt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut bei der ersten Fahrt mit der Basisversion i5 eDrive40 und dem auf Performance getrimmten i5 M60 xDrive im Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht im Video BMW i7 (2022) Unser Elektroauto des Jahres

Auch interessant: