Vom elektrischen Kleinwagen Abarth 500e bis hin zum luxuriösen Grand Tourer in Form des Lucid Air: Zehn der aktuell interessantesten Elektromodelle des Jahres 2023 sind bei der AUTO ZEITUNG angetreten, um den begehrten Titel "Elektroauto des Jahres" für sich zu beanspruchen. Keine leichte Aufgabe für die siebenköpfige Jury. Am Ende ging die Auszeichnung verdient an den BMW i7 (2022) und damit nach München, wie AUTO ZEITUNG-Redakteurin und Jurymitglied Leslie Schraut im Fahrbericht zeigt.

Jury Elektroauto des Jahres 2023 Elektronen auf Reisen

