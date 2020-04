Das BMW 7er Facelift (2019) fährt mit größerer Niere, erweiterter Ausstattung und neuem V8-Motor vor. Auf dem Genfer Autosalon 2019 wird mit dem BMW 745e zudem eine Plug-in-Hybrid-Variante vorgestellt.

Das BMW 7er Facelift (2019) hat seinen Namen verdient: Die Neuauflage der Luxuslimousine erhält neben einem neuen V8-Motor nämlich auch eine umfassend neu gestaltete Fahrzeugfront. Auf der neuen Motorhaube des BMW 7er Facelift (2019) prangt nicht nur ein vergrößertes Markenemblem, auch die Fläche der eingefassten BMW Niere wurde um rund 40 Prozent vergrößert. Die Scheinwerfer hingegen sind flacher ausgeführt als beim Vorgängermodell und optional mit Laserlicht erhältlich. Hinzu kommen neu gestaltete Chromleisten und großflächige Luftleitbleche, die die äußeren Lufteinlässe überlagern. Auch das Heck wurde neu gestaltet. Breite Chromrahmen fassen die integrierten Abgasendrohre ein und die dreidimensional modellierten Heckleuchten sind im Vergleich zum Vorgänger rund 35 Millimeter flacher gestaltet. Für frischen Wind sorgt soll außerdem eine schmale Lichtleiste, die die Heckleuchten miteinander verbindet, sorgen. Auch das BMW 7er Facelift (2019) wird in zwei Karosserievarianten angeboten. Der Radstand der Langversion ist 14 Zentimeter länger. Mehr zum Thema: Das ist der neue BMW 3er

BMW 7er Facelift als Plug-in-Hybrid 745e auf dem Genfer Autosalon 2019

Das Motorenprogramm des BMW 7er Facelift (2019) umfasst Benzin- sowie Dieselmotoren mit sechs, acht und zwölf Zylindern sowie ein neu konzipiertes Plug-in-Hybrid-System, das mit dem BMW 745e auf dem Genfer Autosalon 2019 Premiere feiert.. Das Topmodell BMW M760Li xDrive etwa wird vom 6,6 Liter großen und 585 PS starken V12-Aggregat angetrieben, dessen Emissionsverhalten nun mit einem Otto-Partikelfilter optimiert wird. Außerdem kommt im BMW 750i xDrive ein neuer V8-Motor mit 4,4 Litern Hubraum und 530 PS zum Einsatz. Die drei Plug-in-Hybridmodelle (Kurz-, Lang- und Langversion mit xDrive) der neuen 7er-Reihe umfassen jetzt einen Reihensechszylinder-Ottomotor und weiterentwickelter Hochvoltbatterie. Stellt man den Fahrerlebnisschalter auf Sport, steht eine Gesamtsystemleistung von 394 PS zur Verfügung. Außerdem konnte die elektrische Reichweite auf bis zu 58 Kilometer erhöht werden. Drei Reihensechszylinder-Diesel mit je drei Litern Hubraum und Leistungen zwischen 265 und 400 PS runden das Motorenprogramm des BMW 7er Facelift (2019) ab. Alle Varianten erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-Temp und verfügen serienmäßig über ein adaptives Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern sowie Zweiachs-Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung. Mehr zum Thema: Alle Informationen zum Genfer Autosalon 2019

BMW 7er Facelift (2019): Ausstattung & Assistenzsysteme