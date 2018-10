... Bilder vom M3-Umbau am BMW 3er Touring E30 gibt's hier in der Galerie!

Der begehrte BMW M3 hatte Zeit seines Lebens einen großen Makel: Es gab ihn nie als touring. Nichts liegt da näher, mit eigenen Mitteln für einen M3 touring zu sorgen – in diesem Falle auf E30-Basis.

Der begehrte BMW M3 hatte Zeit seines Lebens einen großen Makel: Es gab ihn nie als touring. Nichts liegt da näher, mit eigenen Mitteln für einen M3 touring zu sorgen – in diesem Falle auf E30-Basis.

Einen BMW 3er touring in einen M3 umzubauen? Erfordert eine Menge Fleiß, Können und nicht zuletzt auch Geld. Kein Wunder also, dass sich weltweit nur wenig Beispiele für einen solch krassen Umbau finden, zumal auch noch konsequent und sauber umgesetzt. Tatsächlich aber ballert solch ein auf M3 umgebauter BMW 3er touring über Amerikas Straßen. Nach Angaben der Macher, die für den M3-Umbau auf E30-Basis verantwortlich sind, blieben lediglich Boden, Dach, Seitenscheiben und Heckklappe des 3er touring unangetastet. Alles andere erfuhr eine radikale M3-Kur. So schweißten die Bastler dem E30 touring sorgfältig die Kotflügel eines M3-Coupés ein. Die Stoßstangen vorne wie hinten stammen ebenfalls vom echten BMW M3 E30. Unter den deutlich in die Breite gewachsenen Kotflügeln des BMW 3er E30 touring finden BBS-Felgen der Größe 17 Zoll Platz. Vorne sind 205er Schluffen montiert, hinten bringen deftige 245er Reifen die Kraft des Reihensechszylinders auf die Straße. Hups, Sechszylinder? BMW-Fans reiben sich verwundert die Augen. Schließlich werkelte ab Werk im E30 M3 ein potenter Vierzylinder. Nein, nicht falsch gelesen: Tatsächlich nimmt im sauber gecleanten Motorraum des BMW 3er touring ein waschechtes M3-Kraftwerk Platz – jedoch aus der nachfolgenden Generation.

BMW 3er E30 touring auf M3 getrimmt