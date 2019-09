Für eingefleischte Triebwerkfans gilt der S14-Vierventil-Vierzylinder des ersten BMW M3 völlig zu Recht als absolute Ikone des Sportmotorenbaus.

In den 1970er-Jahren hatte man bei BMW mit dem Vierventil-Reihensechszylinder bereits jenes Motorsport-Triebwerk vom Typ M88 geschaffen, das in abgewandelter Form auch den M 635 CSI befeuerte, mit dem sich Volker Strycek 1984 als erster Meister in die Annalen der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft einschrieb. Im Jahr 1986 präsentierte man mit dem M3 der Baureihe E30 ein neues Homologationsfahrzeug für die DTM – diesmal mit Vierzylindermotor. Basierend auf dem Gehäuse des M10-Vierzylinders – bekannt aus den BMW 02- und 3er-Serien sowie dem Formel-1-Turbomotor – wurde erneut ein Sport-Triebwerk geschaffen. Der auf 10,5 zu eins verdichtete S14-Motor bediente sich des Zylinderkopf-Layouts des M88. Zwei obenliegende, per Doppelrollenkette angetriebene Nockenwellen und vier Ventile je Brennraum übernahmen den Gaswechsel. Der Ventilwinkel betrug einlassseitig 18, auslassseitig 20 Grad.

BMW M3: S14-Vierzylinder war ein 16-Ventiler