Der diesjährige Blitzermarathon findet am Mittwoch, 18. April 2018, in insgesamt sieben Bundesländern statt. Schließlich haben mit Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt neun der 16 Bundesländer ihre Teilnahme abgesagt. Die Bundesländer führen hierzu verschiedene Gründe ins Feld. Hinzu kommen Großrazzien in ganz Deutschland und verstärkt in Nordrhein-Westfalen. Beim Blitzermarathon im vergangenen Jahr wurden mehrere Millionen Autos kontrolliert und 72.000 Temposünder erwischt.

Blitzermarathon 2018: Diese Länder sind dabei

In Sachsen-Anhalt werden am Tag des Blitzermarathons, am 18. April 2018, von morgens sechs für 24 Stunden rund 236 Blitzer aufgestellt, in Bayern wird von null bis 24 Uhr geblitzt. Die Polizei Hessens möchte sich von morgens sechs bis abends 22 Uhr mit über 700 Einsatzkräften an mehr als 300 Messstellen auf die Lauer legen. Für die 23 Radarkontrollen im Saarland wurden die Messpunkte nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt. Sowohl Brandenburg als auch Rheinland-Pfalz beteiligen sich am europaweiten Verkehrsaktiontag des European Traffic Police Network. Beide Bundesländer haben keine Kontrollpunkte veröffentlicht. In Thüringen wird auch beginnend ab sechs Uhr für 24 Stunden geblitzt.

Übersicht: Hier wird geblitzt

Kritik am Blitzermarathon