Blitzer (Foto): Einspruch erheben & Urteil

Zweifelt ein Autofahrer das Foto eines Blitzers an und will Einspruch erheben, muss er alle Dokumente einsehen dürfen, die in dem Verfahren zur Tempomessung eine Rolle spielen. >> Mehr zum Thema Blitzer

Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2020 mit einem Urteil entschieden: Zweifelt ein Autofahrer das Foto eines Blitzers an und will Einspruch erheben, muss er alle Dokumente einsehen dürfen, die in dem Verfahren zur Tempomessung eine Rolle spielen.

Autofahrer, bzw. Verkehrssünder, die vom Foto eines Blitzers überrascht wurden, haben nun mehr Chancen, ihren Zweifel an der Tempomessung zu untermauern und Einspruch zu erheben. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 2020 stellt fest, dass betroffene Autofahrer die Unterlagen, die in dem Fall eine Rolle spielen könnten, einsehen können müssen. Die 3. Kammer des zweiten Senats gibt damit einer Verfassungsbeschwerde eines Autofahrers statt, der 2017 außerorts 30 km/h zu schnell geblitzt wurde. Die Strafe belief sich auf eine Geldbuße von 160 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg. Dem Urteil nach muss die Weitergabe der Informationen allerdings im Zusammenhang mit dem Vorwurf stehen. Damit soll einer Verfahrensverzögerung und dem Rechtsmissbrauch bei Fotos von Blitzern vorgebeugt werden.

Verkehrsrecht Blitzer-App verboten: Strafe für Radarwarner Sind Blitzer-Apps legal?

Handyblitzer im Video:

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Einspruch erheben: Bundesverfassungsgericht mit Urteil zu Blitzer-Fotos