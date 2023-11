Der Reifen ist platt oder die Reifendruckkontrolle meckert? Höchste Zeit, den Pneus wieder neues Leben einzuhauchen! Passiert das allerdings unterwegs, kann die Lage schnell kritisch werden. Ein Akku-Kompressor oder eine elektrische Luftpumpe müssen nicht teuer sein. Das beweisen die Angebote am Black Friday 2023. Wir haben die besten Deals zusammengestellt.

Es passiert immer dann, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Kleine Pannen am Auto, Motorrad oder Fahrrad, die man mit dem richtigen Werkzeug schnell und einfach selbst beheben könnte. Zwei dieser Helferlein sind die elektrische Luftpumpe und der Akku-Kompressor. Am Black Friday 2023 sind die kompakten Pannenhelfer teils stark reduziert und locken mit frischen Angeboten statt nur heißer Luft.

Der Black Friday bei Amazon ist da

Das Shopping-Event des Jahres steht vor der Tür: Black Friday. Am 24. November kann bei zahlreichen Händlern wieder ordentlich gespart werden. Auch am Wochenende kann während der Black Friday Woche noch weiter gespart werden.

Übrigens: Auf tiefere Preise warten, ist nicht nötig! Amazon erstattet automatisch die Differenz auf "Black Friday Deal"-Angebote, die zwischen dem 17. und 27. November gekauft wurden, sollte der Preis bis zum 4. Dezember 23:59 Uhr sinken! Schnell sein bei der Schnäppchenjagd lohnt sich daher umso mehr.

>>Hier alle Angebote der Black Friday Woche bei Amazon entdecken<<

Die besten Deals auf elektrische Luftpumpen

Xiaomi Mijia 2

Die tragbare elektrische Luftpumpe Mijia 2 von Xiaomi kommt mit gleich sechs verschiedenen Modi und 41 Prozent Rabatt daher. Mit dem Gerät lassen sich die Reifen von Fahrrad, Roller, Motorrad, Auto, aber auch Bällen wieder auf den richtigen Druck bringen. Ein Maximaldruck von rund zehn Bar trägt für diese Vielseitigkeit Sorge.



Woowind LP1

Ebenfalls für den Einsatz unterwegs konzipiert und deswegen in kompakten Maßen gefertigt (6,1 x 6,1 x 15,7 cm) ist die elektrische Luftpumpe LP1 von Woowind. Kompakt ist dank des Black Friday 2023 auch der Preis: 27 Prozent Preisnachlass wird auf den UVP von rund 45 Euro gewährt. Mit der Pumpe lassen sich neben Fahrrad- und Motorradreifen auch die Pneus am Auto auffüllen.



Bosch Easy Pump

Fünf Auto-, sechs Fahrradreifen oder 38 Fußbälle soll die Bosch EasyPump Luftpumpe mit einer Akkuladung schaffen können. Damit der Reifen nicht platzt und teure Schäden entstehen, schaltet sich das System nach dem Erreichen des gewünschten Solldrucks aus. Um ebenfalls den Geldbeutel der Käufer:innen zu schonen, bietet Versandriese Amazon diese Luftpumpe ganze 29 Prozent unter dem UVP an.



Akku-Kompressoren am Black Friday im Angebot

Braucht es für die Anwendung etwas mehr Fülldruck und darf nicht so lange dauern? Dann kann ein Akku-Kompressor zum Einsatz kommen. Für stärkere Leistung muss allerdings nicht zwangsläufig der Preis in die Höhe schießen, wie die ausgewählten Angebote beweisen:

Einhell Pressito

Ein echtes Multitalent ist der Einhell Akku-Kompressor Pressito. Er verfügt über drei Modi: Hochdruck- sowie Niederdruckpumpen und Niederdrucksaugen. In ersterem lassen sich Autoreifen unterwegs rasch befüllen, während das Niederdruckpumpen für fragilere Arbeiten wie beispielsweise das Aufpumpen eines Schlauchboots infrage kommt. Muss die Luft wieder raus, kommt die dritte Funktion ins Spiel. Zum Black Friday 2023 fällt der Preis auf rund 58 Euro. Ein 18-Volt-Akku ist trotz 32 Prozent Preisnachlass nicht im Lieferumfang enthalten.



Makita MP100DZ

Mithilfe eines 12-Volt-Akkus wird der MP100DZ Akku-Kompressor von Makita betrieben. Auch hier ist der Akku kein Bestandteil des Pakets, der Preisnachlass von 31 Prozent jedoch schon. Für rund 55 Euro erhält man einen kompakten Kompressor, der Reifen bis zu einem Druck von 8,3 Bar befüllen kann. Um Schäden an Reifen und Gerät zu vermeiden, schaltet sich der Kompressor nach Erreichen des gewünschten Drucks oder bei Überhitzung aus.



Weitere Deals am Black Friday

Keine Black Friday-Angebote rund ums Auto verpassen

Auch in diesem Jahr gibt es dutzende Angebote am Black Friday 2023 und in der Black Week. Welche Deals gibt es jetzt schon und welche lohnen sich besonders? Wir zeigen die besten Deals zum Sparen: