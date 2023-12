"Irgendwas mit Autos" ist ein sehr schwieriges Feld, um auf die Suche nach einem Weihnachtsgeschenk zu gehen. Eher etwas Kreatives, etwas fürs Auto, Deko? Schwer! Das sind meine Tipps als Autofan für Schenkende oder Sich-Selbst-Beschenkende.

Weihnachten für Autofans: Darüber freuen wir uns

Gefühlt gibt es alles fürs Auto, gleichzeitig auch irgendwie gar nichts, was für Leute ohne Benzin im Blut nach einem geeigneten Geschenk aussieht. Hier gebe ich Entwarnung: Was zum eigenen Auto passt (und nicht bereits im Keller, der Garage oder dem Wagen liegt) kommt nahezu immer gut an! Das sind meine Tipps fürs Schenken – und natürlich auch Selbst-Beschenken.

Geschenke für den Weihnachtsbaum: Das sorgt für Freude

Ein Werkzeugkoffer oder LED-Glühbirnen wirken unter dem Weihnachtsbaum irgendwie fehl am Platz. Daher kommen hier einige Aufmerksamkeiten, über die sich Autofans garantiert ebenfalls freuen:

Lego-Sets: Das beste für Autofans von Technic oder Creator

Ob aufwändige Technic-Sets oder die kompakteren, aber nicht weniger schönen Baustein-Sets von Lego Creator: Vierrädrige Träume lassen sich auch mit den berühmten dänischen Klemmbausteinen erfüllen. Ein Beispiel gefällig? Da wäre etwa der Porsche 911 Turbo von Lego Creator. Das schöne Modell kommt mit netten Details – und einem abnehmbaren Dach! So lässt sich das "G-Modell" von Porsche schnell in einen Targa verwandeln.

Ist Ihr Autofan eher Freund der Fortbewegung abseits befestigter Straßen? Dann könnte der Jeep Wrangler von Lego Technic für Begeisterung sorgen. Zwar gibt es hier weniger Details, dafür aber den klassischen Lego Technic-Look und Gimmicks wie eine Radaufhängung und eine funktionsfähige Seilwinde.

Fans der gemächlicheren Gangart kommen wohlmöglich mit der Vespa 125 von Lego Icons auf ihre Kosten. Das schöne Modell eignet sich als Zimmerdeko für Italien-Liebhaber:innen und alle, denen die zweirädrige Wespe ans Herz gewachsen ist. Dieses Set ist ein persönlicher Tipp von mir – die Vespa ist ein echter Blickfang und größer, als man vermuten mag!



Detaillierte Modellautos: Ein Muss in jeder Vitrine

Persönlich mag ich es, meine automobilen Träume in kleinem Maßstab in der Wohnung stehen zu haben. Wer also weiß, welcher Wagen dem Gegenüber seit langer Zeit gefällt, kann den Traum zumindest so wahr werden lassen.

Der französische Miniaturen-Hersteller Norev ist etwa bekannt für detailgetreue und authentische Modelle im Maßstab 1:18 verschiedenster Marken und Zeitalter. Vom schönen Mercedes 300 SL Roadster bis zum Renault Mégane R.S. findet sich vieles, was Autoherzen höher schlagen lässt.



Weihnachtliche Aufmerksamkeiten: Kleinigkeiten für Advent, Wichteln oder Weihnachten

Auch Kleinigkeiten können für große Freude sorgen. Wie etwa dieser lizensierte Leckerbissen: Chocolissimo bietet den Porsche 911 Carrera (992) aus Vollmilchschokolade an. Die Miniatur zum dahinschmelzen ist offiziell vom Stuttgarter Autobauer lizensiert. Auch der "Spiegelei-Porsche" 996 ist als Schoko-Mini zu haben.

Auch für Camper:innen gibt es passende Aufmerksamkeiten. Wer mag, kann die Reiselust mit der Wohnmobil-Weihnachtskugel aus Glas auch am Weihnachtsbaum zur Schau stellen. Neben dem Alkoven-WoMo finden sich auch einige andere automobile Weihnachtsdekoartikel auf Amazon – darunter natürlich auch ein Klassiker unter den Weihnachts-Motiven: Der kleine rote Pick-Up mit einem Weihnachtsbaum auf der Ladefläche.

Eine nette Aufmerksamkeit (auch etwa zum Wichteln bis etwa 15 Euro) ist ein personalisierter Schlüsselanhänger mit Kennzeichen des eigenen Autos.



Videospiele: Digitale Rennfreude verschenken

Nicht jeder Autofan ist auch Gamer:in. Doch viele mit Benzin im Blut freuen sich über ein virtuelles Rennen an Konsole oder PC. Eine Neuerscheinung aus den Reihen der Arcade-Rennspiele ist etwa The Crew Motorfest, hier in der Limited Edition für die PlayStation 5.

Eine weitere Neuheit: Forza Motorsport für die Xbox Series X. Im Gegensatz zum comicartigen The Crew steht hier wieder die reine Rennsimulation im Vordergrund.

Wer bereits eine gut sortierte Racing Games-Sammlung hat, freut sich auch über passendes Zubehör, wie etwa das Logitech G29 Driving Force Gaming-Lenkrad mit Pedalerie. Der Vorteil: Das System ist laut Hersteller sowohl mit Sonys Playstation (PS4 und PS5), wie auch PC und Mac kompatibel.



Autopflege für Weihnachten

Einmal gekauft, jetzt geht es nicht mehr ohne: Mit Reinigungsknete lässt sich im Handumdrehen eine glatte und saubere Lackoberfläche erreichen. Ich habe nicht schlecht gestaunt, wie viel Schmutz auf einem augenscheinlich sauberen Auto noch in Lackporen lauern kann. Meguiar's macht allen Anfang leicht und schnürt mit dem "Quik Clay Detailing System"-Set ein praktisches Kit aus Knete und Detailer für eine glatte Oberfläche und beste Reinigungsergebnisse. So lässt sich ein sauberes Auto einfach verschenken!



Am einfachsten lassen sich ganze Sets verschenken. Sonax bietet zum Beispiel ein Autowäsche-Set samt Wascheimer an. Wenn der Innenraum mal wieder richtig glänzen und gut riechen, bietet sich das Interior Experience-Set von ADBL als Weihnachtsgeschenk für Autofans an.



Das beste Zubehör unterm Weihnachtsbaum

Definitiv ein praktisches Zubehör ist eine handliche Akku-Luftpumpe wie die Xiaomi Mijia 2. Das Gerät spart im Alltag vor allem eines: Zeit! Anstatt zu einer Tankstelle zu müssen und im schlimmsten Fall für Luft einen Euro bezahlen zu müssen, ist die geladene E-Luftpumpe immer griff- und einsatzbereit. Der Hersteller verspricht eine Höchstleistung von 150 psi, beziehungsweise knapp 10,3 bar Luftdruck.



Ein weiteres praktisches Zubehör, dass mir schon das ein oder andere Knöllchen verhindert hat, ist die automatische Parkuhr "Park Lite" von Needit.



Auch über das CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät freuen sich einige Autofans – auch an Weihnachten. Vor allem für all jene mit einem Oldie, der besonders im Winter sein Dasein in der Garage fristet, ist eine volle Starterbatterie zum Saisonstart eine große Freude.



Bleiben wir in der Garage: Auch ein Wekzeugkoffer, wie etwa der 130-teilige Steckschlüssel- und Bitsatz von Brüder Mannesmann, oder eine hochwertige Arbeitsleuchte eignen sich als spezielle Geschenke, wenn der Bedarf für soetwas da ist. Oder eignen sich natürlich auch als Inspiration für den Wunschzettel, wenn Autofans mal wieder gefragt werden: "Was wünscht du dir eigentlich zu Weihnachten?"



Mehr Licht ist besonders an den kurzen Tagen rund um Weihnachten wichtig. Das lässt sich zum Beispiel mit der Osram Night Breaker-LED für H4-Fassungen erreichen. Die legale LED-Nachrüstlampe ist natürlich auch für Autos mit H7-Lampen erhältlich. Wichtig: Vor dem Kauf muss zwingend geprüft werden, ob das eigene Auto eine Freigabe für die LED-Lampen hat. Hierfür sollte man einen Blick auf die Kompatibilitätsliste von Osram werfen.