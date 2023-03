Die AUTO ZEITUNG erklärt, bei welchen Autos man eine neue Batterie anlernen muss oder sollte, wie es funktioniert, wenn man es selbst macht und was es in der Werkstatt kostet.

Wird die Autobatterie ausgewechselt, ist es unter Umständen nötig oder zumindest von Vorteil, die neue Batterie anzulernen. Das kann bei Fahrzeugen mit EFB-Blei-Akkus ebenso der Fall sein wie mit AGM-Batterie. Denn letztere werden vorrangig eingesetzt, um der Belastung durch die Start-Stopp-Funktion standzuhalten und werden von einem Batteriemanagement-System gesteuert. Die komplexe Technik, die die Ladespannung und die Menge an Strom adaptiv steuert, braucht nach einem Batteriewechsel gegebenenfalls Informationen, die man manuell eingibt. Diese Übermittlung der neuen Daten ist auch unter "Batterie anlernen" bekannt. Dabei kann es sich um die Seriennummer des Akkus, die Nennkapazität oder andere Parameter handeln. Zudem können nach dem Akkutausch Warn- und Kontrollleuchten aufleuchten und Fehlercodes hinterlegt werden, die gelöscht werden sollten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

So die Autobatterie wechseln (Video):

Bei welchen Autos muss man die Batterie anlernen?

Kommt es bei vielen Fahrzeugen nach dem Batterietausch nur zum Reset der Digital-Uhr, des Radios oder auch der elektrischen Fensterheber, empfehlen einige Autobauer, bei Modellen mit Batteriemanagement-System eine neue Batterie anzulernen. Teilweise schreiben sie auch vor, eine Originalbatterie zu verwenden, da dem System die spezifische Seriennummer mitgeteilt werden muss. Beispielsweise VW und Audi warnen bei Nichtbeachtung vor einer Einschränkung der Funktionen und höherem Verschleiß der Batterie. Bei BMW-Modellen mit intelligentem Batteriesensor (IBS) besteht laut Hersteller sogar die Gefahr einer Überladung, wenn die neue Batterie nicht im System registriert ist. Herstellern wie beispielsweise Fiat, Citroën oder Alfa Romeo schreiben nichts in der Art vor. Wer sich nicht sicher ist, ob das Anlernen der Batterie nötig ist, oder nicht, sollte in der Werkstatt des Vertrauens oder aber beim Hersteller selbst nachfragen. Fehlermeldungen nach einem Tausch der Batterie sind ein Hinweis darauf, dass das System neu initialisiert werden muss.



Kann man eine Autobatterie selbst anlernen?

Ja, es ist möglich, das Batterie-anlernen selbst zu übernehmen. Wer sich jedoch unsicher ist und keine Erfahrung mit der Handhabung von Starterbatterien hat, sollte das einer Fachkraft überlassen. Um die neue Batterie anzulernen, benötigt man einen passenden Adapter und ein damit verbundenes Gerät plus Software, mit dem man die Einstellungen im Steuergerät justiert. Das kann ein Programm für den Laptop, eine Handy-App oder ein Diagnosegerät sein. Zudem benötigt man die Daten der neuen Batterie, welche den Hersteller, die Seriennummer, die Nennspannung und die Batterieart umfassen.

Ratgeber Starterbatterie kaufen Die richtige Batterie finden

Wie funktioniert das Anlernen einer Autobatterie?

Ist die Batterie getauscht und man möchte sie selbst anlernen, so funktioniert das mittels VCDS (Modelle der Volkswagen AG) oder anderer geeigneter Diagnoseprogramme über die OBD-II-Schnittstelle, mit der der Laptop, die entsprechende App im Smartphone oder ein Diagnosegerät mit dem Fahrzeug verbunden wird. Hier gilt es zu beachten, dass die meisten günstigen Geräte (30-40 €) nicht in der Lage sind, die nötige Auslesetiefe zu erreichen, um das Steuergerät neu Codieren zu können. Der Preis für eine geeignete Ausrüstung übersteigt meist die Kosten für das Anlernen der Batterie in der Werkstatt. Hat man die Verbindung mit dem Fahrzeug hergestellt, müssen über das Interface des Diagnoseprogramms im Steuergerät die Anpassung der Batterie ausgewählt und die neuen Parameter eingetragen werden. Das sind üblicherweise Batteriehersteller, Nennspannung, Art der Batterie sowie ihre Seriennummer. Anschließend findet man im Fehlerspeicher gegebenenfalls hinterlegte Fehler, die nun gelöscht werden können.



Was kostet es, die Starterbatterie anlernen zu lassen?

Wer die Batterie in einer Werkstatt anlernen lassen möchte, kann das entweder tun, nachdem man die Batterie selbst getauscht hat, oder man kann eine selbst gekaufte Batterie mitbringen, die dann vor Ort eingebaut und angelernt wird. Für das alleinige Batterie-anlernen stehen meist nicht mehr als 50 Euro auf der Rechnung. Einige Werkstätten verlangen auch nicht erheblich mehr, wenn sie zusätzlich den Einbau übernehmen. Da die Kosten für das Tauschen und Anlernen des Akkus jedoch stark variieren, sind auch Preise von rund 100 Euro und mehr möglich. Wer die Batterie nicht selbst kauft und alles der Werkstatt überlässt, muss damit rechnen, etwas bis erheblich mehr für die Batterie ausgeben zu müssen. In Vertragswerkstätten sind die Preise meist höher als in freien Werkstätten.

Was passiert, wenn die Batterie nicht angelernt wird?

Auch wenn einige Hersteller vorschreiben, dass man Batterien zwingend anlernen muss, haben zahlreiche Profis wie Hobbyschrauber:innen den Praxistest gemacht und die neue Batterie nach dem Tausch nicht angelernt. Die Ergebnisse, wie beispielsweise von tuningblog.eu berichtet, zeigen, dass die meisten Fahrzeuge auch ohne ein Anlernen funktionieren. Allerdings leuchten für längere Zeit Warnlampen oder es werden Fehlermeldungen angezeigt. Wichtig sei jedoch, dass man die gleiche Art von Batterie mit gleicher Kapazität verwendet und nicht eine AGM mit einer EFB-Batterie ersetzt oder umgekehrt. Die Systeme seien in der Lage, auch selbstständig die grundlegenden Daten des neuen Akkus zu erfassen. Sogar manche Fehlermeldungen würden nach einiger Zeit verschwinden. Es ist aber nicht zu empfehlen und gegebenenfalls gefährlich, ein Auto mit Fehler- und Warnmeldungen zu fahren und die AUTO ZEITUNG rät ausdrücklich davon ab, Herstellerangaben zu missachten.