Heutztage ist das Sonntagsfahrverbot, das während der Ölkrise galt, bei den meisten in Vergessenheit geraten. In einer deutschen Stadt steht der autofreie Sonntag aber gerade wieder zur Diskussion. Zumindest einmal im Monat sollen die Bürger ihr Auto stehen lassen und auf ihre Fahrräder zurückgreifen. In welcher Stadt der autofreie Sonntag zur Debatte steht und ob es tatsächlich dazu kommt, verraten wir im Video.

Video Vor Zebrastreifen nicht abbremsen (Strafe): Video Hier droht ein deftiges Bußgeld