Um die immer weiter steigenden Spritpreise zu bremsen, möchte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen Tank-Rabatt durchsetzen. Finanziert werden soll die Vergünstigung für Tankstellenkund:innen durch Steuergelder.

Ein Tank-Rabatt soll den Benzinpreis und Dieselpreis an deutschen Tankstellen unter zwei Euro drücken. Das, jedenfalls, ist der Plan von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Konkret soll der Rabatt erst an der Tankstellenkasse zum Tragen kommen, die angezeigten Preise davon also nicht berührt werden. Der von Lindner "Krisenrabatt Kraftstoffe" genannte Nachlass soll – befristet auf drei Monate – bis zu 40 Cent pro Liter Diesel oder Benzin betragen, so der FDP-Politiker in der Rheinischen Post. Beim Bezahlen an der Tankstelle würde der Tank-Rabatt dann automatisch von der Rechnung abgezogen und vom Staat übernommen. Nach Lindners Rechnung wäre das ein Kostenaufwand von 6,6 Milliarden Euro für den Staat. Für die Finanzierung sollen Steuergelder herangezogen werden. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tank-Rabatt soll Spritpreis unter zwei Euro senken