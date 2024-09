Bei der AUTO ZEITUNG-Leserwahl einen BMW X3 abstauben

Zum 37. Mal ruft die Redaktion zur Wahl der besten Autos auf. Küren Sie bei der Auto Trophy 2024 ihre Favoriten aus 18 Kategorien und gewinnen Sie mit etwas Glück den brandneuen BMW X3 30e xDrive inklusive zahlreicher Extras im Gesamtwert von rund 75.000 Euro!

Auch bei der 37. Wahl der Gewinner der Auto Trophy zählt einzig und allein die Meinung der fachkundigen Leser:innen der AUTO ZEITUNG sowie von autozeitung.de. Welcher Hersteller stellt sich am erfolgreichsten auf, welche Modelle sind die besten? Stimmen Sie in 18 Kategorien über Modelle in den wichtigsten Klassen ab. Die Redaktion der AUTOZEITUNG hat hierbei eine Vorauswahl getroffen, sodass in jeder Kategorie nur jeweils das interessanteste Modell eines Anbieters zu finden ist. In den Kategorien geht es los mit den Kleinen und Kompakten über die etablierte Mittelklasse bis hinauf ins Luxussegment und zu den Sportwagen.

Auto Trophy 2024: Beste Automodelle und -marken wählen & BMW X3 gewinnen!

Während das Angebot an Vans und Familienautos eher schrumpft, boomen die SUV weiter und belegen in der Auto Trophy 2024 drei nach Preisen gestaffelte Kategorien. Es folgen die rein elektrisch fahrenden Modelle in mehreren Kategorien, sortiert nach Fahrzeug- sowie Preisklassen. Aus einer weiteren gelisteten Vorauswahl steht zudem das Fahrzeug mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zur Wahl. Abschließend küren Sie noch ihre bevorzugte Marke sowie die beste Importmarke. Eine Anzahl noch junger Marken stellt sich schließlich dem Votum zum besten Newcomer. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir den neuen BMW X3 30e xDrive einschließlich umfangreicher Sonderausstattung im Gesamtwert von rund 75.000 Euro.

So funktioniert die Leserwahl

In den Kategorien A-R wählen Sie den Gesamtsieger in den jeweiligen Segmenten. In den Kategorien A-N wählen Sie außerdem den Importsieger in den jeweiligen Segmenten (Autos ohne Markierung D).

Datenschutzerklärung & Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der 21. Oktober 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis muss nicht der Abbildung entsprechen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der:die Gewinner:in wird schriftlich benachrichtigt.