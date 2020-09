Die Bauer Automotive KG, Delmenhorster Straße 14-18, 50735 Köln, verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Weitere Informationen zum Datenschutz unter: [Link].

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Umstände der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren:

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Bauer Automotive KG. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutz@Bauermedia.com, Burchardstraße 11, 20077 Hamburg.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels im Rahmen der Auto Trophy 2020. Das umfasst die Ermittlung des Gewinners, die Benachrichtigung des Gewinners und die Übermittlung des Gewinns. Rechtsgrundlage ist der Gewinnspielvertrag (Art 6 Abs. 1 b DSGVO), dessen Bedingungen sich aus den Teilnahmebedingungen ergeben.

Mit der freiwilligen Angabe Ihrer weiteren soziodemografischen Informationen (Geschlecht, Alter, ggfs. Tätigkeit im KfZ-Bereich) sind Sie damit einverstanden, dass diese zum Zweck der Analyse der Ergebnisse der Auto Trophy genutzt werden dürfen (Art 6 Abs. 1 a DSGVO).

Zur Durchführung des Gewinnspiels haben wir folgende Auftragsverarbeiter eingesetzt, die ebenfalls Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben: Bauer Service Functions KG, Burchardstr. 11, 20077 Hamburg + Bauer Vertriebs KG, Meßberg 1, 20095 Hamburg. Zur Übermittlung/Organisation des Gewinns werden die Gewinnerdaten an die Kooperationspartner Ford-Werke GmbH I Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln sowie Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München übermittelt. Die Übertragung Ihrer Daten in ein Drittland findet nicht statt. Die Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels datenschutzgerecht gelöscht. Gewinnerdaten, die im Zusammenhang mit Buchungsbelegen stehen, werden in zugriffsbeschränkter Form aus steuerlichen Gründen 10 Jahre aufbewahrt.

Sie haben das Recht: