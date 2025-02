Den Sprint auf Tempo 100 knackt die sportliche Oberklasse in nur 4,8 s, die Höchstgeschwindigkeit gibt BMW mit 305 km/h an.

Mit der Einstellung von BMW M5 – hinter den Werkskürzeln E60 und E61 steckten Limousine und Touring – und M6 im Jahr 2010 endete bei BMW eine Ära, bevor sie überhaupt so richtig begonnen hatte: Es war eine Zeit, in der in München groß gedacht werden durfte – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ab 2005 setzte die M GmbH einen Zehnzylinder-Saugmotor ein, der mehr als 100 PS (74 kW) stärker war als der Vorgänger.

Der V10 galt als Aggregat, das eigentlich nur in Supersportwagen vom Schlage einer Dodge Viper oder eines Lamborghini Gallardo zu finden und fahren war. Plötzlich konnten gut betuchte und sportliche Väter oder Mütter die ganze Familie unter Volllast-Gebrüll des V10 mit 300 Sachen (optional; Serie: 250 km/h) über die Autobahn scheuchen. Schnelle Autobahnetappen kosten aber rasch 20 Liter und mehr pro 100 km.

BMW M5 (E60) mit V10-Motor sogar als Kombi verfügbar

Das Konzept ging auf: In den Folgejahren verkaufte sich der BMW M5 (E60) mehr als 20.000 Mal. Alleine in Deutschland waren es 1949 Stück. Auch Audi stieg ab 2008 mit dem RS 6 in das Zehnzylinder-Geschäft ein. Während Audi hauptsächlich auf Kombis als Basis für die Hochleistungsfahrzeuge setzt, kennen wir den BMW M5 eigentlich nur als Limousine. Doch auch hier bildet der E60 eine Ausnahme: Ab 2007 stellte die M GmbH der Limousine eine Touring-Variante zur Seite. Das nur 1025 Mal gebaute Modell dürfte die eindrucksvollste und zugleich seltenste Mischung aus Power und Praktikabilität sein, die BMW je in Serie angeboten hat.

Doch egal ob Limousine oder Kombi – 507 PS (373 kW) sind ein Wort, besonders in Kombination mit einem V10-Saugmotor. Wie die AUTO ZEITUNG im Test von 2007 schrieb, "saugt der M5 Kurven und Geraden in atemberaubendem Tempo auf. Dabei glänzt er mit einem Höchstmaß an Rückmeldung. Dank der feinfühligen Lenkung, der Dosierbarkeit der Bremse und der Michelin Pilot Sport-Bereifung, deren Haftung mit der von Sekundenkleber vergleichbar ist, kann der Fahrer die 507 PS des M5 beinahe spielerisch händeln und das Leergewicht von immerhin 1860 kg vergessen."

Das famose V10-Triebwerk besticht durch die Gier nach Drehzahlen und trifft auf ein superbes Handling. Leider verloren sich diese Worte in Schall und Rauch, weil im Zuge strengerer Abgaswerte mittlerweile kleinere, aufgeladene Motoren den M5 befeuern müssen. Nicht zuletzt auch die Finanzkrise Ende der 2000er-Jahre besiegelte das Ende der V10-Ära bei BMW, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Immerhin scheint sich BMW erinnert zu haben, dass sich BMW M5 und Touring nicht ausschließen müssen – und brachte 2024 nach 14 langen Jahren endlich wieder einen Oberklasse-Praktiker mit dem Extra-Wumms (Alles zum aktuellen BMW M5 hier).

