Das kostet der Linke-Spur-Räumer mit 1065 PS

Eigentlich sind bis zu 630 PS mehr als genug Power im Audi RS 6. Eigentlich. HGP aber wollte es wissen und hat mit seinem Tuning alles aus den Turboladern des Kombis rausgeholt. Das Ergebnis? Einfach nur irre – und steht jetzt zum nicht minder verrückten Preis zum Verkauf!

HGP hat die Performance-Keule so richtig durchgeschwungen und für den Audi RS 6 ein Wahnsinns-Tuning auf die Beine gestellt. Statt der serienmäßigen 600 PS (441 kW) sorgen in der Stage 2 962 PS (707 kW) bei 7100 Umdrehungen dafür, dass Kinnladen bis zum Boden klappen. Etwa 3000 Touren zuvor liegt bereits das Drehmomentgebirge von 1250 Nm an. Da die Wandlerautomatik im Serienzustand bis zu 1300 Nm verträgt, musste nur die Software überarbeitet werden. Und wäre das nicht genug, steht nun genau solch ein umgebauter RS 6 zum Verkauf – laut Angaben des Verkäufers gar mit 1065 PS (783 kW), also fast nochmal 100 PS extra. Worauf die zurückzuführen sind, ist unklar. Der Preis ist mit 195.000 Euro bei knapp 30.000 km auf der Uhr aber genauso happig wie die Power unter der Haube. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Audi RS 6 mit Tuning von HGP & 1065 PS zum Verkauf

Wie der zum Verkauf stehende Audi RS 6 präsentiert sich auch das Fotomodell von HGP optisch inklusive Reifen, Felgen und Bespoilerung im Serienzustand, was ihn aufgrund seiner schieren Leistung fast schon zum Sleeper werden lässt. Im Mittelpunkt des Tunings stehen die beiden Turbolader, deren Kanäle ordentlich mit der Fräsmaschine bearbeitet wurden. Dazu gesellen sich neue Ladedrucksensoren, Ansaugschläuche und ein größerer Luftfilterkasten. Um die extreme PS-Leistung zu erreichen, erhielt außerdem auch die Motorsteuerung des 4,0-l-V8 ein Upgrade. Somit ist der HGP-RS 6 endgültig bereit für die Ferrari-Jagd.

Apropos: Selbstverständlich war Tuner HGP auch auf der Jagd nach den letzten Zehnteln in der Beschleunigung des Audi RS 6. Die serienmäßigen 3,6 s von 0 auf 100 km/h schlägt das 962-PS-Monster beinahe um eine Sekunde. Nach 2,8 s pulverisiert er die 100er-Marke. Nach 8,3 s steht schon eine zwei vorne auf dem Tacho. Um dem RS 6 seinen etwas spärlichen Sound abzutrainieren, bietet HGP auch noch eine überarbeitete Abgasanlage an, die aber nicht im Umbau-Preis von 24.900 Euro (Stand: Dezember 2023) enthalten ist. Zusammen mit den Kosten eines neuen RS 6 (zuletzt ab 128.000 Euro) ergeben sich verhältnismäßig erschwingliche 153.000 Euro – wo sonst erhält man zu diesem Preis ein fast 1000 PS starkes Auto?