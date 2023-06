So können Informationen, etwa zum Tatort oder zu einem gesuchten Täter, in Echtzeit von der Zentrale auf den Bildschirm des Polizeiautos geschickt werden.

Der "Streifenwagen der Zukunft" ist nicht der hier dargestellte Audi Q4 Sportback e-tron. Allerdings zeigt der Polizeiliche Dienst von Nordrhein-Westfalen mit ihm, was ein Hightech-Polizeiauto alles draufhaben könnte. Eine der Entwicklungen soll schon möglichst bald auf die Straße kommen.

Der Audi Q4 Sportback e-tron sieht aus wie ein Polizeiauto, ist aber de facto keines – zumindest nicht für den normalen Polizeidienst. Es handelt sich dabei um einen Versuchsträger für allerlei neue Technik, die das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) Nordrhein-Westfalen in 120 Arbeitsstunden auf seine vier Räder gestellt hat. So kann beispielsweise der sensorbetriebene Blaulicht-Balken bei der Fahrt Geschwindigkeiten oder Abstände messen und auswerten. Außerdem hat das Polizei-Versuchslabor mit Standort Duisburg Dienst-Apps ins Infotainmentsystem implementiert, die bereits auf polizeilichen Smartphones zum Einsatz kommen. So können Informationen, etwa zum Tatort oder zu einem gesuchten Täter, in Echtzeit von der Zentrale auf den Bildschirm des Polizeiautos geschickt werden.

Audi Q4 Sportback e-tron als Polizeiauto-Versuchsträger

Die zusätzliche Sensor- und Kameratechnik wiegt satte 25 Kilogramm und kostet 90.000 Euro – das Basisfahrzeug, der rein elektrisch fahrende Audi Q4 Sportback e-tron zum Preis ab 53.900 Euro (Stand: Juni 2023), noch gar nicht eingerechnet. Aufgrund seiner Größe und das eingezogene Dach fällt das SUV-Coupé für den Polizeidienst aus dem Raster. Allerdings hat die Polizei NRW aus dem Projekt schon eine große Erkenntnis gezogen: Bei der Ausschreibung für künftige Polizeiautos wird es zum Entscheidungskriterium, ob eine App-basierte Kommunikation zwischen Einsatzfahrzeug und Zentrale möglich ist.