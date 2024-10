Elektrischer Krankenwagen: Orten ET55M

In Hannover ist seit Anfang März 2023 der erste vollelektrische Krankenwagen im Einsatz.

Er sieht so aus wie ein Krankenwagen, fährt sich wie ein Krankenwagen, aber dennoch unterscheidet er sich von allen anderen: Die Feuerwehr Hannover hat den ersten vollelektrischen Rettungswagen in Betrieb genommen. Wir wissen, was der Orten ET55M​ kann.

Erster elektrischer Krankenwagen

Europaweit ist der "Orten ET55M" der einzige seiner Art, denn er ist der erste vollelektrische Serien-Krankenwagen in der 5,5-Tonnen-Klasse. Anfang März 2023 hat die Feuerwehr Hannover den E-RTW in Betrieb genommen. Und somit auch das erste Einsatzfahrzeug, dass statt Diesel nur Strom aufnimmt. Die Basis stellt ein umgebauter Mercedes Sprinter. Der E-Antrieb hat eine Leistung von 147 kW (200 PS) und ein maximales Drehmoment von 1150 Newtonmeter. Damit erreicht der Rettungswagen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Die Reichweite beträgt 150 bis 200 Kilometer.

Zwar mag der Antrieb neu sein, aber der Innenausbau des Fahrzeugs ist mit herkömmlichen Rettungswagen nahezu identisch. Dafür fährt er geräuscharmer als reguläre RTW. Sowohl bei der Patientenversorgung im Stand durch fehlende Motorengeräusche, als auch auf dem Weg ins Krankenhaus durch die geringeren Fahrgeräusche. Damit dem Orten ET55M bei einem stressigen Einsatztag nicht plötzlich die elektrische Puste ausgeht, hat die Stadt zusätzliche Ladeinfrastruktur geschaffen. Um den elektrischen Krankenwagen zwischen den Einsätzen aufzuladen, sind an allen Standorten des Klinikums Region Hannover Ladepunkte im Bereich der Notaufnahmen installiert.

