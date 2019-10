Sie sind jung, sie sind wild, sie sind Stars: Ein Quartett aus vier ehemaligen Rallye-Assen geizt nicht mit seinen Reizen. Im ersten Teil stellen wir den Audi Coupé quattro und den Mitsubishi Lancer 2000 Turbo vor.

Der Begriff „quattro“ wird heute oft mit sportlichen Audis in Verbindung gebracht, steht aber in erster Linie für deren Allradantrieb. Dieser sollte zunächst schlicht der Traktion dienen: Bei Fahrversuchen im hohen Norden wühlte sich Jörg Bensinger, damals Leiter der Audi-Fahrwerksentwicklung, im VW Iltis komfortabler und zuverlässiger durch den Schnee als erwartet. Das sollte sich doch auch in einer Limousine umsetzen lassen! Er brachte dem ruppigen Antrieb Manieren bei, ersetzte das schwere Verteilergetriebe durch eine Hohlwellen-Konstruktion und kombinierte das System mit dem starken Fünfzylindermotor. Das bereits zur Marktreife entwickelte Audi Coupé mit Vorderradantrieb bot sich als geeignetes Auto für das Debüt der neuen Technik an. Zu Marketing- und Testzwecken gleichermaßen setzte Audi den neuen quattro gleich im Rallyesport ein, wo er in seinen verschiedenen Ausbaustufen zur Legende wurde. Mehr zum Thema: Der Audi-Turbo-Fünfzylinders als Vierventiler

Audi quattro & Mitsubishi Lancer 2000 Turbo

Mitsubishi knüpfte 1981 mit dem Lancer 2000 Turbo nicht an glorreiche Zeiten an, sondern gab das Startsignal für die späteren Evo-Modelle. Zwar hatte die erste Lancer-Generation schon zweimal die Safari-Rallye gewonnen, mit der Einführung der zweiten Serie folgte aber eine kurze Rallye-Pause. Die sollte nun zu Ende sein. Um die Limousine auch den Europäern schmackhaft zu machen, hatte Mitsubishi den italienischen Designer Aldo Sessano engagiert, zwei Jahre nach der Markteinführung folgte mit dem Lancer 2000 Turbo das Topmodell der Baureihe. Der Wagen galt seinerzeit als schnellste 2,0-Liter-Limousine der Welt. Optisch unterschied er sich vor allem durch die Frontschürze mit ihren Belüftungsöffnungen für die Bremse sowie den Heckspoiler von den übrigen Vertretern der Lancer-Familie.

Technische Daten Audi Coupé quattro Mitsubishi Lancer 2000 Turbo Motor R5, Turbo R4, Turbo Hubraum 2144 ccm 1997 ccm Leistung 200 PS 170 PS Maximales Drehmoment 285 Nm 245 Nm Getriebe Fünfgang Fünfgang Antrieb Allrad Hinterrad 0-100 km/h 6,8 s 7,4 s Höchstgeschwindigkeit 214 km/h 203 km/h Leergewicht 1290 kg 1075 kg L/B/H in mm 4404/1723/1344 4220/1610/1390 Bauzeit 1980-1991 1981-1984 Stückzahl 11.452 1200 Preis 63.720 Mark (1983) 21.990 Mark (1981)