Der Audi A8 e-tron darf ab 2024 den A8 als vollelektrische Luxusklasse-Limousine beerben. Das Design steuert zu weiten Teilen die Grandsphere-Studie von 2021 bei. Technische Daten oder Preise sind hingegen noch spekulativ.

Auch in der Luxusklasse sind die Tage des Verbrenners allmählich gezählt. Der vollelektrische Audi A8 e-tron soll ab 2024 die Spitzenposition in der Audi-Flotte übernehmen. Optisch wird er sich – das hat Audi-Chefdesigner Marc Lichte der britischen Autocar bereits verraten – stark an der 2021er Studie Audi Grandsphere orientieren. Technisch dagegen gibt es durchaus noch einige Fragezeichen. Wahrscheinlich wird der Mercedes-EQS-Gegner auf einer Kombination aus gleich zwei neuen Plattformen basieren. Den Grundbau dürfte die neue PPE (Premium Platform Electric) darstellen, die gemeinsam von Audi und Porsche entwickelt wurde und mit dem kommenden Elektro-Macan 2023 ihren Einstand feiert. Allerdings dürfte der neue A8 e-tron auch bereits Teile der Nachfolger-Plattform namens SSP (Scalable System Platform) in den Unterbau integrieren. Hinter der SSP-Basis des Volkswagen-Konzerns verbirgt sich keine klassische Plattform, sondern ein beliebig miteinander kombinierbares Sortiment an Modulen. Der Audi A8 e-tron (2024) kann also mit modernster Antriebs- und Batterie-Technik an Bord aufwarten – bei der Studie sind es zwei Elektromotoren bis zu 530 kW (721 PS) und knapp 1000 Newtonmeter sowie eine 120-kWh-Batterie. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & Reichweite des Audi A8 e-tron (2024) noch unkonkret

Denkbar ist, dass der Audi A8 e-tron (2024) durch die neue Plattformtechnik auch autonomes Fahren auf Level 3 beherrscht, das der aktuellen Generation selbst nach dem Facelift verwehrt bleibt. Allradlenkung, digitale Matrix-LED-Scheinwerfer und frei konfigurierbaren OLED-Rückleuchten dürften zumindest zum Optionsumfang gehören. Fest steht, dass auch der batteriebetriebene Luxusableger mehr als fünf Meter in der Länge messen wird. Nicht ausgeschlossen, aber spekulativ ist eine Langversion, die mit Blick auf den wichtigen Absatzmarkt China durchaus eine wichtige Rolle spielt. Der Innenraum profitiert von den kompakten Abmessungen des Elektroantriebs. Auch das neue Fließheck mit Heckklappe anstelle eines klassischen Kofferraumdeckels verbessert Nutzwert wie Raumgefühl. Zu Preis und Reichweite des Audi A8 e-tron, der wohl 2024 erst in den Verkauf startet, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt leider wenig sagen.

