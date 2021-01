In besonders extremen Fällen können Gerichte den Entzug der Fahrerlaubnis auf Lebenszeit anordnen. >> Mehr zum Thema Führerschein

Ein lebenslanger Führerscheinentzug droht in der Regel bei besonders schweren Verkehrsdelikten oder aus gesundheitlichen Gründen. AUTO ZEITUNG erklärt, in welchen Fällen der Lappen für immer weg sein kann.

Wenn die Fahrerlaubnis durch einen richterlichen Beschluss entzogen wurde, erhalten Betroffene ihre Papiere für gewöhnlich nach einer Sperrfrist von mindestens sechs Monaten und maximal fünf Jahren zurück und müssen zudem die Bedingungen der Behörden erfüllen. Doch auch ein lebenslanger Führerscheinentzug ist möglich. In Absatz 1 des Paragrafen §69a des Strafgesetzbuches ist dies wie folgt geregelt: "Die Sperre kann für immer angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, dass die gesetzliche Höchstfrist zur Abwehr der von dem Täter drohenden Gefahr nicht ausreicht." Meist erfolgt der lebenslange Führerscheinentzug infolge von Straftaten wie der Missachtung von bereits bestehenden Führerscheinsperrfristen, notorischem Rasen oder Drängeln, wiederholter Trunkenheit am Steuer oder generell aggressivem Verhalten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmer:innen. Auch wenn das Auto für Straftaten wie Überfälle oder gar als Tatwaffe verwendet wird, ist der Führerscheinentzug auf Lebenszeit möglich. Mehr zum Thema: Fristen für den Führerscheinumtausch

Forderung nach 90-PS-Grenze für Fahranfänger (Video):

Dann droht lebenslanger Führerscheinentzug