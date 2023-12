Ein Alkoholtester im Auto ist wie ein persönlicher Sicherheitsbegleiter auf der Straße. Er ermöglicht es, vor Fahrtantritt schnell den eigenen Alkoholspiegel zu überprüfen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer:innen zu schützen. Mit diesem praktischen Gerät kann jederzeit eine bewusste Entscheidung für sichere Fahrten getroffen werden. Welche Alkoholmessgeräte besonders empfehlenswert sind, zeigen wir hier.

Das Mitführen eines Alkoholtesters im Auto fördert bewusstes Handeln, indem es Fahrer:innen dazu ermutigt, vor Fahrtantritt ihre Nüchternheit zu überprüfen. Dadurch wird das Risiko alkoholbedingter Unfälle reduziert und die Straßensicherheit erhöht. Eine erste Produkt-Empfehlung ist das Alkoholmessgerät von Grundig. Der Alkoholtester verfügt über ein drei-stelliges LED-Display und hat einen Erfassungsbereich von 0,00 bis 4,00 Promille. Mit der integrierten biochemischen Sensorzelle sollen genaue Tests möglich sein. Drei Mundstücke sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.



Alkoholmessgeräte – unsere Top-Empfehlungen

ACE AF-33 Promille-Test

Eine polizeigenaue Messung verspricht auch das ACE AF-33 Alkoholmessgerät. Der elektrochemische Sensor verspricht genaue Ergebnisse mit einer maximalen Messabweichung von plus minus 0,05 Promille. Neben dem LCD-Display ist auch das Mundstück beleuchtet, sodass auch bei geringer Helligkeit der Test durchgeführt werden kann. Empfehlenswert sind auch die ACE Mundstücke, die für alle ACE Alkoholtester geeignet sind.



ACE X Alkohol-Tester

Ebenfalls aus dem Hause ACE kommt mit dem ACE X ein Alkoholtester, der laut einer Studie der TU Wien eine Testgenauigkeit von 99,1 Prozent haben soll. Der ACE X bietet außerdem einen integrierten Speicher für bis zu 100 Test-Ergebnisse mit Testnummer, Datum und Zeit. Auch hier gibt es laut Herstller nur minimale Messabweichungen.



Alcoforce Alkoholmessgerät

Wer etwas beim Kauf eines Alkoholtests sparen möchte, kann auch auf das günstigere Messgerät von Alcoforce zurückgreifen. Dieser ist mit einem Halbleitersensor ausgestattet und soll so die Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Eine Messung ist im Bereich von null bis zwei Promille möglich.



ACE DA 7100 Alkohol-Tester

Einen günstigen Tester hat auch ACE zu bieten. Der Hersteller bietet mit dem DA 7100 Alkohol-Tester ein Gerät mit elektrochemischem Sensor, der zuverlässig messen soll. Durch eine Ein-Knopf-Bedienung ist der Tester einfach zu benutzen. Ebenfalls praktisch: die hygienisch einzeln verpackten Mundstücke.



Dräger Alcotest 7000 (Standard)

Ein echtes High-End-Produkt in Sachen Alkoholmessgeräte ist der Dräger Alcotest 7000. Dieser Tester ist widerstandsfähig und robust und soll auch bei extremen Temperaturen zuverlässig arbeiten. Außerdem verfügt er über eine Bluetooth-Verbindung zu Smartphone-App, Drucker sowie die Möglichkeit, Daten in der Cloud zu speichern. Das Gerät kann bis zu 30.000 Testergebnisse protokollieren. Großes Plus: hergestellt in Deutschland.



EnviteC AlcoQuant 6020 plus

Ein Premium-Gerät ist auch der EnviteC AlcoQuant 6020 Plus. Dabei handelt es sich um das Alkoholtestgerät der österreichischen Polizei. Bei der Messung soll so höchste Präzision auf Profi-Niveau möglich sein. Der Hersteller verspricht zudem eine intuitive und einfache Bedienung.



Sind Alkoholmessgeräte im Auto in Deutschland Pflicht?

Nein, in Deutschland besteht keine gesetzliche Pflicht, Alkoholtester im Auto mitzuführen. Es gab Diskussionen über die mögliche Einführung einer solchen Pflicht, aber bis dato wurde kein Gesetz verabschiedet, das die Mitführung von Alkoholtestern im Fahrzeug vorschreibt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Alkoholtester ein nützliches Gerät sein kann, um den eigenen Alkoholspiegel zu überprüfen, bevor man sich ans Steuer setzt. Dennoch ist die Mitführung eines Alkoholtesters nicht gesetzlich vorgeschrieben.

