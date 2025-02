Der kleine Alfa Romeo Junior ist – und das sieht man ihm auf den ersten Blick gar nicht an – eins der neuesten Kinder des Stellantis-Universums. Unter dem schneidig gestalteten Blech stecken die gleichen Gene wie etwa auch im aktuellen Opel Mokka – dank der sogenannten Common Modular Platform (CMP). Die mittlerweile millionenfach bewährte technische Basis soll nun also auch die bisher darbende Alfa Romeo-Familie verjüngen und nach unten hin abrunden. Das Segment gilt als besonders preissensibel. Kann der Stromer Elettrica seinen doch deutlich höheren Grundpreis – im Vergleich zum mildhybriden Verbrenner Ibrida – mit den günstigeren Folgekosten auffangen?

Alfa Romeo Junior Ibrida & Elettrica im Vergleich: Das sind die Fakten

Exakt 10.000 Euro mehr muss man für den Alfa Romeo Junior Elettrica hinlegen. Dafür bekommt man einen 115 kW (156 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse und einen 50,8 kWh fassenden Akku im Unterboden. An der Wallbox zieht der Junior mit maximal 11 kW Strom, am Schnelllader sind bis zu 100 kW Ladeleistung möglich – von 20 bis 80 Prozent State of Charge (SoC) gibt Alfa 27 min an. Bei nicht idealen Temperaturen rund um den Gefrierpunkt beläuft sich der Testverbrauch auf 21,3 kWh pro 100 km – was die maximale Reichweite auf 238 km beschränkt. Dafür punktet der Elektro-Alfa mit seinem hohen Antriebskomfort. Flüsterleise und geschmeidig wuselt der Elettrica durch den urbanen Dschungel.

Der Ibrida mit Mildhybrid-Antrieb, der sich aus einem 136-PS-Dreizylinder-Benziner (100 kW) und einem 21kW (29 PS) zuliefernden Elektromotor zusammensetzt, kann da nicht ganz mithalten. Er geht eine ganze Spur rustikaler zu Werke, und sein Doppelkupplungsgetriebe wechselt die Gänge stets spürbar. Auch beim Federungskomfort hat der Benziner leicht das Nachsehen und rollt weniger satt ab als der 240 kg schwerere Bruder mit Stecker. Eine Effizienzsteigerung durch die Hybridisierung erkennt man angesichts eines nur durchschnittlichen Testverbrauchs von 6,8 l nicht.

Der Elettrica ist nicht per se günstiger als der Ibrida

So kann der elektrische Alfa Romeo Junior Elettrica mit deutlich niedrigeren Kraftstoff- beziehungsweise Energiekosten punkten – siehe Tabelle unten. Auch bei Versicherung sowie der Steuer auf Null-Niveau (befreit bis Ende 2030) spart man weitere Euro – allerdings nur in geringfügigem Maß. So bleiben die Kosten ausschließlich dann unter denen des Alfa Romeo Junior Ibrida, wenn man Kaufpreis und Wertverlust außer Acht lässt. Rechnet man diese dagegen mit ein, ist der Elettrica deutlich teurer im Unterhalt.

Derzeit gibt es noch keine Prognosen zu den Werkstattkosten – die wohl einen weiteren, aber nur kleinen Vorteil für den weniger wartungsintensiveren Stromer bedeuten würden. Vorteile beim Platzangebot gibt es für den Verbrenner nur in marginaler Hinsicht: Der Kofferraum nimmt minimal wie auch maximal lediglich 15 l mehr Gepäck auf. Ein Raumwunder ist der kleine Alfa übrigens in keiner der beiden Versionen: Er sitzt mehr wie ein Maßanzug – ganz in der Tradition der sportlichen italienischen Marke.

Technische Daten von Alfa Romeo Junior Elettrica und Alfa Romeo Junior Ibrida

AUTO ZEITUNG 04/2025 Alfa Romeo

Junior Elettrica Alfa Romeo

Junior Ibrida Technik Motor Permanenterregte Synchronmaschine 3-Zylinder, Turbo, 48-V-Mildhybrid Hubraum – 1199 cm³ Leistung (bei U/min) 115 kW (156 PS) 136 + 29 PS (100 + 21 kW) bei 5750 U/min Max. Drehmoment 260 Nm 230 Nm Systemleistung 115 kW (156 PS) – Systemdrehmoment 260 Nm – Gewichte Leergewicht 1545 kg 1305 kg Zulässiges Gesamtgewicht / Zuladung 2040 / 495 kg 1790 / 485 kg Anhängelast (gebremst / ungebremst) k.A. 1100 / 620 kg Fahrleistungen 0 - 100 km/h 9,0 s 8,9 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h 200 km/h Verbrauch & Emissionen WLTP-Verbrauch 15,2 kWh/100 km 4,5 l Super/100 km WLTP-Reichweite 410 km – Testverbrauch 21,3 kWh/100 km 6,8 l Super/100 km CO₂-Emissionen (Test / WLTP) 89 / 0 g/km 161 / 103 g/km Reichweite (Test) 238 km 647 km

(Tank: 44 Liter) Preise & Wartungskosten Grundpreis 39.500 € 29.500 € Werkstattkosten k.A. k.A. Wertverlust (10.000 km / 20.000 km) 5471 / 6172 € 3304 / 3946 € Versicherung & Steuern Typklassen (KH / VK) 14 / 25 17 / 25 Versicherungskosten (KH / VK) 1420 / 1786 € 1509 / 1895 € Kfz-Steuer pro Jahr 0 € 40 € Kraftstoffkosten (10.000 km / 20.000 km) 1065 / 2130 € 1231 / 2462 € Gesamtkosten (10.000 km / 20.000 km) 2485 / 3916 € 2780 / 4397 € Gesamtkosten inkl. Wertverlust (10.000 km / 20.000 km) 7956 / 10.088 € 6084 / 8343 € Kosten pro Kilometer (10.000 km / 20.000 km) 0,25 / 0,20 € 0,28 / 0,22 € Kosten pro Kilometer inkl. Wertverlust (10.000 km / 20.000 km) 0,80 / 0,50 € 0,61 / 0,42 €