Weiterer Pluspunkt: Die Prosafe Parkkralle von AL-KO wird in einem Plastikkoffer geliefert. Dieser enthält all das benötigte Zubehör und lässt sich platzsparend im Wohnwagen verstauen.

Die Prosafe Parkkralle von AL-KO ist schnell am Rad des Wohnwagens montiert. Anders als einfachere Modelle deckt sie auch die Radbolzen mit ab und gewährt so noch einen Extra-Schutz.

Welcher Campingfan kennt es nicht? Der teure Wohnwagen steht auf dem Weg in den Urlaub außerhalb des Campingplatzes – manchmal in fragwürdiger Gegend. Ein mulmiges Gefühl kommt auf. Dabei geht es auch sicherer: Parkkrallen wie das Modell Prosafe von AL-KO schützen zuverlässig vor Diebstahl – ob auf Reisen oder im Urlaub im Ausland. Speziell bei Wohnwagen, die nicht über eine elektronische Wegfahrsperre oder ähnliches verfügen (so lassen sich elektronische Wegfahrsperren im Auto nachrüsten), verspricht eine Radkralle als mechanische Diebstahlsicherung hier eine Extraportion Schutz (unsere Tipps gegen Autodiebstahl in der Übersicht).

Indem sie sich fest an das Rad des Campers krallt, soll sie es Langfingern schwer machen, das Fahrzeug zu entwenden. Parkkrallen werden von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Größen, Ausführungen und Sicherheitsklassen angeboten. Einfache Modelle sind teils für unter 50 Euro zu haben. Will man ein Modell in entsprechender Qualität haben, kann man schnell 100 bis 250 Euro ausgeben.

Die AL-KO Prosafe Parkkralle ausprobiert

Die speziell für Campingfahrzeuge konstruierte Prosafe Parkkralle von AL-KO setzt auf eine rein mechanische Sperre. Ihre massiven Metallfinger setzen direkt am Rad des Wohnwagens oder Wohnmobils an. Das funktioniert in unserem kurzen Test beim ersten Ausprobieren gut. Ein Erklärvideo auf der Webseite des Herstellers erleichtert die Erstmontage zusätzlich. Weder Flexen, Aufbohren noch sogenannte Picking-Tools, als eine spezielle Art von Diebstahlwerkzeug, können der Prosafe Kralle von AL-KO demnach etwas anhaben.

In Signalrot lackiert, sorgt im Idealfall alleine schon die Farbe des stabilen Metallkorpus mit seinem robusten Mehrlagenaufbau dafür, potenzielle Dieb:innen abzuschrecken. Die Kralle von AL-KO hat die Maße 28,4 x 5,4 x 15 cm (H/B/T). Laut Hersteller eignet sie sich für 13- bis 17-Zoll-Räder und ist mit allen handelsüblichen Stahl- oder Alufelgen (die Vor- und Nachteile von Stahl- und Alufelgen im Vergleich) kompatibel. Allerdings liegt sie mit einem Eigengewicht von rund 6,8 kg recht schwer in der Hand. Das ist gerade im Campingbereich, wo beim Ausschöpfen der maximalen Zuladung jedes Kilogramm zählt (so das Fahrzeug richtig beladen), nicht unbedingt ideal. Für die die Montage der Prosafe Parkkralle sind in der Praxis nur wenige Handgriffe nötig, bis sie das zu fixierende Rad fest umschließt. Ein extra Schlüssel wird mitgeliefert.



Das muss man zu Parkkrallen wissen

Wie funktioniert eine Parkkralle?

Indem die Parkkralle ein Rad umgreift und so das Wegrollen oder Abschleppen, beispielsweise eines Wohnwagens oder Wohnmobils verhindert, schützt sie so das Fahrzeug gegen unzulässiges Entwenden. Einige Parkkrallen-Modelle verdecken zusätzlich Teile der Felge, um das Abschrauben der Radschrauben oder -muttern zu verhindern oder zu erschweren und so den Diebstahl des Fahrzeugs zu verhindern (Radmutternschlüssel im Vergleich).

Wie sicher ist eine Parkkralle?

Eine hundertprozentige Sicherheit gegen Diebstahl bieten auch Parkkrallen leider nicht. Ist die kriminelle Energie der potenziellen Dieb:innen hoch genug, stößt auch der beste Wegfahrschutz an ihre Grenzen (hier unsere weiterführenden Tipps zur Montage und Funktion von Parkkrallen). Der Grund: auch die ausgeklügelste Mechanik kann überwunden werden, wenn entsprechendes Werkzeug zum Einsatz kommt und genügend Zeit zur Verfügung steht. Daher sollten weitere Sicherheitsmaßnahmen wie Felgenschlösser (die besten Felgenschlösser in unserem Vergleich) oder Lenkradkrallen in Betracht gezogen werden (die besten Lenkradkrallen fürs Wohnmobil in unserem Vergleich). Viele Parkkrallen sind abschließbar, was zusätzlichen Schutz vor Diebstahl bietet.

Welche Alternativen gibt es zur AL-KO Prosafe Parkkralle?

Tevlaphee-Reifenkralle

Mit einem vergleichsweise attraktiven Preis und nützlichen Zusatzfeatures wirbt die Tevlaphee-Reifenkralle für ihre Anti-Diebstahls-Dienste. Das Radschloss verfügt über insgesamt neun Verriegelungspunkte. Damit soll es durch individuelle Einstellungen möglich sein, die für das jeweilige Fahrzeug sicherste Verbindung von Kralle und Rad zu schaffen. Geeignet ist die aus Eisen hergestellte Klemme von Tevlaphee für Reifenbreiten von 19 cm bis 30 cm. Im Netz berichten Nutzer:innen, dass der weich beschichtet Griff gut und bequem in der Hand liegt. Die PVC-Beschichtung der Klemme soll dafür sorgen, dass die Kralle den Reifen nicht beschädigt und Kratzspuren an den Felgen hinterlässt (alles zur Felgenreparatur in unserem Ratgeber). Das Extraschloss, für das es drei Schlüssel gibt, ist durch eine Verschlusskappe gegen Wassereintritt und Korrosion geschützt.



Artago ART872 Radkralle

Auf ein zusätzliches akustisches Alarmsignal zum mechanischen Schutz setzt die patentierte Radkralle von Artago. Sie bietet die Möglichkeit, lauthals Alarm zu schlagen, wenn jemand versucht, den Hänger zu bewegen (so Auto-Alarmanlagen nachrüsten). Registriert der eingebaute Sensor verdächtige Bewegungen am Rad, wird zunächst das Gespräch mit den potenziellen Kriminellen gesucht: "Don’t Touch!", heißt es dann. Außerdem werden zur Abschreckung Warntöne von steigender Intensität abgegeben. Wird der Diebstahlversuch dennoch fortgesetzt, wird der nach Herstellerangaben lauteste Alarm auf dem Markt ausgelöst. Die Radkralle von Artago passt auf Reifen von 10 bis 26 cm Breite. Durch ein doppelbandiges Sicherheitsschloss kann die Kralle zusätzlich am Rad befestigt werden.