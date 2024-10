Die besten Drehmomentschlüssel für den Radwechsel

Damit sich Schrauben weder von allein lösen noch beim Anziehen abreißen, müssen sie mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. Dazu braucht man einen Drehmomentschlüssel. Wir stellen neun selbstauslösende Halbzöller vor, die bis zu 220 Nm Drehmoment verkraften.

Welche Drehmomentschlüssel gibt es?

Man unterscheidet bei Drehmomentschlüsseln nicht nur, welche Spanne an Drehmoment sie abdecken können, sondern auch zwischen anzeigenden und auslösenden, sowie analogen und digitalen Werkzeugen. In diesem Vergleich widmen wir uns den auslösenden Drehmomentschlüsseln mit analoger Skala. Drehmomentschlüssel mit digitaler Anzeige behandeln wie hier. Die gängigsten Größen werden in Zoll gemessen: 1/4 und 3/8 eignen sich eher für Filigranarbeiten, 1/2-Zöller übertragen können höhere Drehmomente übertragen.

Wieviel kostet ein Drehmomentschlüssel?

Unsere Auswahl preisgünstiger Drehmomentschlüssel im Format 1/2 Zoll richtet sich vor allem an Hobbyschrauber:innen und ist nur bedingt für Profis geeignet, da ihre Genauigkeit bis zu plus/minus vier Prozent vom eingestellten Drehmoment abweichen kann. Dafür sind sie aber bezahlbar: Die Preisspanne in diesem Vergleich reicht von knapp über 20 bis zu rund 120 Euro, während Profiwerkzeuge auch gut dreimal so teuer sein können. Führt man zumindest den halbjährlichen Reifenwechsel selbst durch, lohnt sich die Investition in einen günstigen Drehmomentschlüssel also.

Wie soll man einen Drehmomentschlüssel benutzen?

Die meisten Kandidaten dieses Vergleichs kommen in einer Kunststoffbox und haben einen Blockiermechanismus an der Einstellskala, damit sich der gewünschte Sollwert nicht ungewollt verstellt. Manche von ihnen können außerdem mit ihrer rechts- und linksläufigen Ratsche dabei helfen, Linksgewinde mit dem richtigen Drehmoment zu versehen. Doch Vorsicht: Drehmomentschlüssel sind Präzisionsinstrumente und sollten nicht als Ratschenersatz verwendet werden.

Neun empfehlenswerte Drehmomentschlüssel im Vergleich

Anpuds: Günstig aber geringer Lieferumfang

Der geeichte Drehmomentschlüssel von Anpuds lockt mit einem niedrigen Preis und einer einjährigen Garantie des Herstellers. Der Regelbereich reicht von niedrigen 20 Nm bis hinauf zu 220 Nm. Kritikwürdig ist allerdings die magere Ausstattung. Außer dem Schlüssel finden sich weder eine Verlängerung noch Nüsse in der Box. Zudem ist er mit 43 cm relativ kurz.



Großer Regelbereich Nachteile Kein Zubehör

Vanpo: Viel Ausstattung fürs Geld

Auch der Halbzöller von Vanpo bietet einen weiten Einstellbereich, der die Bedürfnisse der meisten Hobbyschrauber:innen abdecken dürfte. Darüber hinaus steckt nicht nur ein Drehmomentschlüssel in der Plastikbox, sondern auch zwei Verlängerungen und fünf Stecknüsse in den Dimensionen 17, 19, 21, 23 und 24 mm. Dafür ist das Werkzeug allerdings auch teurer und mit 42 cm Länge der kürzeste Schlüssel in diesem Vergleich. Das kann bei hohen Drehmomenten zusätzlichen Kraftaufwand erfordern.



Praktisches Zubehör Nachteile Etwas kurz

S&R: TÜV-Siegel inklusive

Der Drehmomentschlüssel von S&R ist vergleichsweise leicht und günstig. Dazu bringt er noch eine Verlängerung und drei Stecknüsse mit. Trotz des niedrigen Preises hat der TÜV Süd ihm ein GS-Siegel verliehen, das Vertrauen erweckt. Der Regelbereich des Schlüssels beginnt allerdings erst bei 28 Nm. Zudem ist er sehr lang und eignet sich damit weniger fürs Arbeiten in engen Motorräumen oder mit kleineren Schrauben.



Gute Ausstattung

GS-Prüfsiegel Nachteile Eingeschränkter Einstellbereich

KWB: Langer Hebel für höhere Drehmomente

Das Angebot von KWB ist preisgünstig, umfasst aber allein den Drehmomentschlüssel. In der Kunststoffschatulle finden sich weder eine Verlängerung noch Nüsse. Auch der Regelbereich des KWB-Schlüssels ist mit 40 bis 210 Nm vergleichsweise gering. Dies und seine Länge von 50 cm machen ihn eher zu einer Empfehlung für sehr feste Schraubverbindungen und zum Arbeiten ohne Platzprobleme, etwa zum Radwechsel.



Eingeschränkter Einstellbereich

Proxxon 23353: Eher fürs Grobe

Der mit 53 cm längste Drehmomentschlüssel des Vergleichs ist auch der mit dem geringsten Einstellbereich. Der Proxxon 23353 lässt sich nur für Schraubverbindungen von 40 bis 200 Nm anwenden. Für filigranere Arbeiten oder unzugängliche Schrauben sollte man also auch den Kauf eines kleineren Drehmomentschlüssels einkalkulieren. Auch die Ausstattung des über zwei Kilogramm schweren Schlüssels lässt zu wünschen übrig. Dafür entschädigt der Halbzöller mit einem wertigen Finish und einer besonders leserlichen Einstellskala.



Geringer Einstellbereich

Unitec 20809: Günstig aber mit Zusatzausstattung

Der TÜV- und GS-geprüfte Drehmomentschlüssel von Unitec lässt es trotz seines niedrigen Preises nicht an Ausstattung mangeln. Im Plastikkoffer stecken neben dem Schlüssel auch noch eine Verlängerung und zwei Stecknüsse (17 und 19 mm). Sein Arbeitsbereich ist mit 40 bis 210 Nm jedoch vergleichsweise limitiert.



TÜV- und GS-geprüft

Gute Ausstattung Nachteile Eingeschränkter Einstellbereich

Wera: Qualität ohne Zubehör

Zum vergleichsweise hohen Preis bietet der Drehmomentschlüssel von Wera eine hochwertige Anmutung und erleichtert das Einstellen mit einer sehr deutlichen Skala. Eine Verlängerung oder Stecknüsse liegen allerdings nicht bei. Auch der Einstellbereich ist mit 40 bis 200 Nm relativ klein.



Sehr leserliche Skala Nachteile Magere Ausstattung

Kleiner Einstellbereich

Gedore: Leicht aber nicht günstig

Der rot lackierte Drehmomentschlüssel von Gedore ist vergleichsweise leicht, denn der Hebel besteht nicht aus einer massiven Legierung, sondern aus einem Stahlrohr. Die Präzision des relativ teuren Schlüssels soll darunter nicht leiden: Laut Hersteller liegt sie noch innerhalb der Drei-Prozent-Marge. Allerdings kommt der Gedore-Schlüssel ohne Zubehör und Etui und lässt sich nur zwischen 40 und 200 Nm regeln.



Masko: Preiswertes Komplettpaket

Trotz seines niedrigen Preises bietet der Drehmomentschlüssel von Masko eine umfangreiche Ausstattung. Neben einer Verlängerung liegen drei Stecknüsse in den gängigen Größen 17, 19 und 21 mm und sogar ein Paar Arbeitshandschuhe im Transportkoffer. Zudem ist der Schlüssel leicht und bringt das GS-Siegel mit. Der Einstellbereich ist mit 40 bis maximal 210 Nm Drehmoment allerdings ausbaufähig.



Darauf achten beim Benutzen

Um beim Arbeiten mit dem Halbzoll-Drehmomentschlüssel Fehler zu vermeiden, die dem Werkzeuge ebenso wie dem Fahrzeug, an dem man arbeitet, schaden können, ist es wichtig zu wissen, worauf es ankommt. Eine Anleitung sowie Tipps zum Umgang mit einem Drehmomentschlüssel haben wir hier zusammengestellt.