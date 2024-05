Abarth-Sondermodell zum Geburtstag

Den 75. Geburtstag begeht Abarth mit einem besonderen Geschenk: Der streng limitierte Abarth 695 75° Anniversario (2024) feiert das Jubiläum der Traditionsmarke.

1949 gründete Carlo Abarth im italienischen Bologna eine Manufaktur für besondere Sportwagen. Was dort vor 75 Jahren begann, hat im Laufe der Jahrzehnte weltweit Fans gefunden und ein ganz besonderes automobiles Erbe geschaffen. Anlässlich des Jubiläums von Abarth widmet sich Stellantis der Geschichte der Sportwagen-Manufaktur in einer Sonderausstellung im Turiner Heritage Hub. Dort sind 38 ikonische Modelle versammelt, die Besucher:innen bis Mitte Juli 2024 bestaunen können. Zudem bietet Abarth anlässlich der Feierlichkeiten ein streng limitiertes Jubiläums-Sondermodell an: den Abarth 695 75° Anniversario. Die Stückzahl der kompakten Rennsemmel ist auf 1368 Stück gedeckelt. Die Zahl ist eine Anspielung auf den Hubraum des Vierzylinders mit 180 PS (132 kW), der den Abarth 695 befeuert.

Abarth 695 Sondermodell ab 37.500 Euro

Neben der Limitierung zeichnen den Abarth 695 75° Anniversario (2024) noch weitere besondere Merkmale aus. So ist die Karosserie in Scorpione Schwarz lackiert und mit goldenen Akzenten versehen. Auf dem Dach des Anniversario findet sich ein großer goldener Sticker des Skorpions, während die Seiten unter anderem ein goldener Abarth-Schriftzug schmückt. Ebenfalls in Gold gehalten sind die 17-Zoll-Alufelgen. Auch im Innenraum wurde konsequent mit beiden Farben gearbeitet, wie beispielsweise bei den schwarzen Schalensitzen von Sabelt mit goldenem 75° Anniversario-Logo. Schwarzes Alcantara auf dem Armaturenbrett und den Türtafeln rundet das Paket ab. Auch eine Klimaautomatik und eine HiFi-Anlage von Beats ist an Bord des Abarth 695 75° Anniversario (2024) , für den der Hersteller einen Preis von 37.500 Euro aufruft.