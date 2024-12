Die Heckscheibe geht nahtlos in das Motorraumgitter über.

Michael Mauer klebt die breite Schulterpartie ab und überprüft die Linien. Der Elfer ist an der Basis deutlich breiter als die relativ schmale Insassen-Kabine. Durch dieses Verhältnis wirkt der hintere Teil nochmals kräftiger.

Seit 2004 bringt Designchef Michael Mauer alle neuen Porsche in Form. Der 911 war eine Herausforderung.

Der Porsche 911 ist eine echte Auto-Persönlichkeit. Seit seiner Premiere im Jahr 1963 feilen die Zuffenhausener an der beständigen Verbesserung der Sportwagen-Legende. >> Mehr zum Thema 50 Jahre AUTO ZEITUNG

Beim Nachdenken über gelungenes Automobildesign ergeben sich interessante Schnittmengen. Egal ob man Designer fragt, Redakteure oder die Menschen am Stammtisch – immer wieder fallen dieselben Namen. Und so gehört der Citroën DS genauso zur imaginären Ruhmeshalle der Schönsten wie der Jaguar E-Type oder die G-Klasse von Mercedes. Unsere Auswahl zeigt, wie unterschiedlich Autos sein können, die wir als schön empfinden. Und Schönheit ist ja die prägende Eigenschaft dessen, was wir unter dem Begriff Design verstehen, obwohl die Aufgabe der Gestalter mindestens ebenso viel mit Funktion zu tun hat wie mit dem Finden oder Erfinden immer neuer Formen. Eine Auto-Persönlichkeit ragt dabei aus der Gruppe der Besonderen hervor – der Porsche 911. Mehr zum Thema: Die Design-Highlights aus 50 Jahren AUTO ZEITUNG

Porsche-Design im 50-Jahre-Special der AUTO ZEITUNG

Seit 1963, dem Jahr seiner Premiere, feilen sie in Zuffenhausen an der beständigen Verbesserung der Sportwagen-Legende. Genau das macht jede Neufassung des Porsche 911 zu einer der größten Herausforderungen im gesamten Automobildesign. "Ändert man zu wenig, erkennt niemand den Neuen. Ändert man zu viel, ist es kein Elfer mehr", sagt der Mann, der seit 2004 dafür sorgt, dass die Erfolgsgeschichte weitererzählt wird. Michael Mauer, Jahrgang 1962, ist Chefdesigner bei Porsche und leitet zusätzlich den Konzernbereich Design von VW. Mauer erklärt: "Die Hauptaufgabe eines Designers liegt darin, über die Optimierung der Form und der Ergonomie die Welt ein wenig besser zu machen." Was den Charakter der Baureihe auszeichnet, ist die generelle Haltung der Porsche-Designer, nicht jedem Trend zu folgen. "Ein Porsche muss auch nach einem oder zwei Jahrzehnten noch modern aussehen", sagt Mauer, der seinen Entwürfen lieber Linien wegnimmt als weitere hinzuzufügen. Ein im exklusiven Segment der Sport- und Supersportwagen zu beobachtendes additives Design mit brachialem Spoilerwerk, harten Ecken und Kanten ist seine Sache nicht. Mehr zum Thema: Taycan stromert Richtung Marktstart



Porsche: Die "Flyline" prägt das 911-Design

Eindeutig Porsche 911: Dachlinie, Schulter, Heck Auch für den aktuellen Elfer mit der internen Typenbezeichnung 992 diente die unverwechselbare Grundform des Ur-Elfer als Blaupause. "Flyline" nennen sie bei Porsche die besonders in der Seitenansicht deutlich erkennbare Linie, mit der das Dach über den Rücken bis ins Heck übergeht. Dieser Schwung prägt das 911-Design. Doch auch die seitliche Fenstergrafik allein würde den Elfer sofort erkennbar machen. Und noch ein Detail ist für diese Baureihe stilprägend – die in Relation zum Grundkörper des Wagens schmal geschnittene Kabine, die im Design als "Greenhouse" bezeichnet wird. Dadurch ergibt sich eine starke Schulterpartie, die dem Betrachter zeigen soll, dass hier ein Kraftprotz im Weg steht. Wobei der Begriff Protz nicht zum Wortschatz der Porsche-Designer gehört, denn Krawall ist das Gegenteil dessen, wofür der Elfer steht. Mauer: "Es wird im Styling zu viel herumgefuchtelt. Gutes Design braucht Ruhe und Klarheit". Aber braucht es auch Klebeband? Mauer setzt auf die sehr analoge Arbeit mit dem Tape, das Linien sichtbar macht. Wird das nicht irgendwann der Digitalisierung zum Opfer fallen? "Nein. Seit 40 Jahren behaupten einige Menschen, dass ein rein digitaler Designprozess möglich ist – beziehungsweise dass er bereits angewendet wird. Ich persönlich bin skeptisch und finde, dass man manchem Produkt auch ansieht, dass der Prozess überwiegend digital abläuft." Mehr zum Thema: Neues 911Turbo Cabrio erwischt

Elfer-Design fokussiert das Heckmotorkonzept

Das unverwechselbare Frontdesign jeder 911-Generation wird stark vom Geschehen auf der anderen Seite des Autos beeinflusst. Der Elfer ist eben ein echter Hecktriebler. Und wenn vorn keine Maschine untergebracht werden muss, können die Designer nach Lust und Laune walten. Die Fronthaube liegt tief zwischen den markant gestalteten Kotflügeln. Einen klassischen Kühlergrill gibt es nicht, dafür aber die rundlichen Scheinwerfer und einen breiten Lufteinlass tief unten in der Front. Im Vergleich zum Vorgänger geht die Generation 992 im Innenraum einen ganzen Schritt weiter. Mauer erklärt: "Der neue 911 betont optisch noch stärker das technische Layout mit klarem Fokus auf dem Heckmotorkonzept. Er wirkt dank serienmäßig ein Zoll größerer Hinterräder noch dynamischer. Insgesamt ist der Vorderwagen pro Seite rund 22 Millimeter breiter als der des Vorgängers. Das Heck wirkt optisch niedriger. Und wir haben die Heckscheibe verbreitert – sie bildet mit dem Heckgitter nun eine formale Einheit." Mehr zum Thema: Porsche greift BMW 8er & Co. an

Porsche-Designer: Neue Elemente mit jeder 911er-Generation