Der chinesische Autobauer Great Wall Motors (GWM) zeigt auf der IAA Mobility 2021 in München den Wey Coffee 01 und gibt damit einen Ausblick auf die neuesten Entwicklungen des Herstellers. Das SUV ist mit Plug-In-Hybrid-Technik ausgestattet und soll eine für diese Art von Antrieb beeindruckende rein elektrische Reichweite bieten. Der Verbrenner ist ein 2.0-Turbomotor mit 204 PS (150 kW), der E-Motor sitzt im Heck und leistet 184 PS (135 kW). Die Systemleistung gibt der GMW mit 450 PS an. Dazu liegt ein Drehmoment von maximal 847 Newtonmeter an. So soll Coffee 01 in sieben Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h erreichen. Die fortschrittliche Elektronik soll 5G, Wi-Fi-Konnektivität, Gesichtserkennung, Personalisierung sowie Augmented-Reality ermöglichen und über ein 14-Zoll-Zentraldisplay angesteuert werden. Eine 3D-Objekterkennung soll zudem die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Einen ersten Einblick in den edel gestalteten Innenraum sowie einen Rundgang um den Wey Coffee 01 zeigt das Video. Mehr zum Thema: Das ist der GMW Ora Cat

Neuheiten Wey Coffee 01 (2022): Preis & Reichweite Wey Coffee 01 mit IAA-Premiere