Passt die Tanne nicht in den Kofferraum oder auf die Ladefläche des eigenen Pkw, macht die Not erfinderisch – dabei ist sollte der Weihnachtsbaum unbedingt richtig transportiert werden. >> Mehr zum Thema Ratgeber

Wer mit dem Auto einen Weihnachtsbaum sicher transportieren will, muss einiges beachten. Ist die Ladung nicht korrekt gesichert, drohen neben empfindlichen Strafen auch Lebensgefahr für andere Verkehrsteilnehmer. So geht's richtig!

Den Weihnachtbaum richtig transportieren – nur wie? Passt die Tanne nicht in den Kofferraum oder auf die Ladefläche des Autos, macht die Not nämlich oftmals erfinderisch – dabei sollte der Weihnachtsbaum unbedingt richtig transportiert werden. "Grundsätzlich verhält es sich beim Weihnachtsbaum wie bei jeder Ladung. Er muss so gesichert werden, dass er bei jedem Verkehrsverhalten fest an Ort und Stelle bleibt – ob am oder im Fahrzeug", sagt Steffen Mißbach, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland. Ist dies nicht der Fall, kann eine Strafe von bis zu 75 Euro und ein Punkt in Flensburg anfallen. Außerdem: Falsch gesichert, kann schon ein kleiner Weihnachtsbaum zu einer großen Gefahr werden, wie der ADAC in mehreren Crashversuchen bereits festgestellt hat: Beim Aufprall des Autos mit 50 km/h flog der 32 Kilogramm schwere Test-Baum über die Motorhaube des Fahrzeugs und wurde so zum tödlichen Geschoss. Bei einem zweiten ADAC-Crashversuch wurde der Weihnachtsbaum mit handelsüblichen Spanngurten gesichert. Das Ergebnis: Die Tanne blieb auf dem Autodach. Wirklich sicher und richtig transportiert wird der Weihnachtsbaum also nur mit robusten Spanngurten.

Bußgeldkatalog Bußgeldkatalog (2018): Punkte, zu schnell, Fahrverbot Punkte, Bußgeld und Fahrverbot ab wann?

Transport-Fails im Video:

So den Weihnachtsbaum richtig transportieren