Warnjacken im Check

Eine Panne oder ein platter Reifen – ein Ernstfall, der sich nicht immer vermeiden lässt. In dieser Situation kann eine Warnjacke dafür sorgen, dass man auch bei schlechten Sichtverhältnissen gesehen wird. Die besten Warnjacken zeigen wir hier im Vergleich!

Im Notfall kann eine Warnjacke dank ihrer Sichtbarkeit Leben retten. Daher sollte jede:r Autofahrer:in stets entweder eine Warnweste oder eine Warnjacke mitführen.

Welche Eigenschaften sollten gute Warnjacken haben?

Eine Warnjacke sollte über verschiedene Eigenschaften verfügen, um die höchstmögliche Sicherheit zu bieten. Dazu gehört unter anderem eine gute Sichtbarkeit beispielsweise mithilfe von auffälligen Farben wie leuchtendem Gelb, Orange oder Rot. Zudem sollten reflektierende Elemente in der Jacke verarbeitet sein, damit auch bei Nebel oder Nacht eine gute Sichtbarkeit herrscht. Ebenfalls ist es wichtig, dass die Jacke aus möglichst strapazierbarem Material besteht, wasserabweisend ist oder auch über Taschen verfügt.

Welche Sicherheitsstandards müssen Warnjacken erfüllen?

Warnjacken müssen Sicherheitsstandards erfüllen, um die Sichtbarkeit und den entsprechenden Schutz zu gewährleisten. In Deutschland müssen Warnjacken den Anforderungen der DIN EN 20471 entsprechen. Diese Norm legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest und definiert die Mindestanforderungen an die Reflektorstreifen sowie die Gestaltung von Warnkleidung. Sie gliedert die Warnkleidung in drei Klassen:

Klasse 1: Diese Klasse gilt für Warnkleidung mit geringer sichtbarer Fläche und ist für Umgebungen geeignet, in denen die Geschwindigkeit des Verkehrs nicht höher als 30 km/h ist. Zum Beispiel: Projob 6443 Schwarz-Gelbe Softshelljacke

Klasse 2: Diese Klasse gilt für Warnkleidung mit mittlerer sichtbarer Fläche und ist für Umgebungen geeignet, in denen die Geschwindigkeit des Verkehrs höher als 30 km/h, aber nicht höher als 60 km/h ist. Zum Beispiel: ACE Neon Warnschutzjacke ​

Klasse 3: Diese Klasse gilt für Warnkleidung mit großer sichtbarer Fläche und ist für Umgebungen geeignet, in denen die Geschwindigkeit des Verkehrs höher als 60 km/h ist oder die Arbeitsbedingungen besonders gefährlich sind. Zum Beispiel: ACE Neon Lite Warnschutzjacke

Zudem ist Warnschutzkleidung nur in drei Hauptfarben zugelassen, nämlich Orange, Gelb und Rot.

Wie pflegt man Warnjacken?

Eine gute Pflege der Warnjacke kann ihre Langlebigkeit deutlich erhöhen. Es empfiehlt sich, die Jacke nach den Anweisungen des Herstellers zu waschen und zu behandeln. Zudem sollte man in Erwägung ziehen, die Jacke separat zu waschen, um Verfärbungen der restlichen Wäsche zu vermeiden. Auch verschiedene Waschmittel können dabei helfen, die Jacke in einem guten Zustand zu halten. Eine Textilimprägnierung sorgt dagegen grober Verschmutzung vor.



Ist eine Warnjacke im Auto Pflicht?

In vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien, ist das Mitführen einer Warnweste oder Warnjacke im Auto gesetzlich vorgeschrieben. In diesen Ländern muss jede:r Fahrzeugführer:in sicherstellen, dass im Fahrzeug mindestens eine Warnweste für den Fahrer und gegebenenfalls für jeden Passagier vorhanden ist.



Warnjacken – unsere Empfehlungen

Vizwell-Warnjacke

Unsere erste Empfehlung ist die Warnschutzjacke von Vizwell. Die Jacke verfügt über breite Reflektorstreifen, die den Rumpf und die Arme umgeben, und ist durch ihre orange Farbe gut im Dunkeln zu erkennen. Multifunktionsbrusttaschen, Hüfttaschen und eine Ärmeltasche sorgen für ausreichend Platz und Stauraum in der Jacke. Sie ist nach DIN EN 20471 Klasse 3 zertifiziert.



PORTWEST F300 - Warnschutz-Fleece-Jacke

Empfehlenswert ist auch die Warnschutzjacke von Portwest. Diese ist mit einem strapazierfähigen Antipill-Fleece-Gewebe ausgestattet und soll sowohl warm halten als auch durch das reflektierende Band für die nötige Sichtbarkeit sorgen. Zur Ausstattung gehören außerdem zwei sichere Seitentaschen mit Reißverschlüssen und ein elastischer Kordelzug an der Taille. Verfügbare Größen: XS bis 5XL. Die Jacke ist nach der Norm EN 20471 Klasse 3 zertifiziert.



Nitras MOTION TEX VIZ Warnschutz Softshell-Jacke

Als wasser- und windabweisend wird die Nitras Warnschutzjacke laut Hersteller beschrieben. Die Jacke überzeugt durch verschiedene Funktionen wie Einschubtaschen an den Seiten, eine Brusttasche sowie eine Innentasche. Scotchlite Reflektoren sorgen für optimale Sichtbarkeit auch im Dunkeln. Die Jacke gibt es in den Größen XS bis 5XL. Nach EN 20471 zertifiziert.



texxor Whistler Warnschutzjacke

Die Warnschutzjacke Whistler von Texxor bietet sich ebenfalls als praktische Alternative für Warnjacken an. Mit umlaufenden Reflexionsstreifen und einem Polyester-Steppmuster ist die Jacke sicher und bequem zugleich. Praktisch: Die Jacke verfügt über eine Kapuze, die im Kragen verstaut werden kann. Verfügbar in den Größen S bis 3XL. Zugelassen nach EN 20471 Klasse 3.



4PROTECT Arbeitsjacke Jacke Pittsburgh Softshell

Die Warnjacke Pittsburgh von 4Protect ist in der Farbe Gelb verfügbar und ist dank der Reflexionsstreifen im Falle einer Panne optimal für die Sichtbarkeit geeignet. Ein dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Verschmutzen der Ärmel, zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen bieten genug Aufbewahrung. Verfügbare Größen sind S bis 4XL. Die Jacke ist zugelassen nach der Norm EN 20471.



ACE Neon Lite Warnschutz Jacke

Gut in der Dämmerung sichtbar ist man auch mit der Neon Lite Warnschutzjacke von ACE. Dank ihres Materials ist die Jacke laut Hersteller nicht nur bequem und robust, sondern auch wind- und wasserabweisend. Die Kapuze ist außerdem abnehmbar und größenverstellbar (Verfügbare Größen: S bis 4XL). Die Jacke ist zugelassen nach EN 20471 Klasse 3.



Weiteres Zubehör im Falle einer Panne

Ein unerwarteter Ausfall kann jeden treffen, aber mit den richtigen Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen kann man die Situation schnell bewältigen. Zu den grundlegenden Dingen, die man immer dabei haben sollte, gehören unter anderem ein Wagenheber, ein Warndreieck, ein Ersatzreifen sowie ein Schraubenschlüssel.



Insgesamt ist es wichtig, die Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist. Eine gründliche Vorbereitung kann helfen, die Folgen einer Autopanne zu minimieren und die Sicherheit aller Insass:innen zu gewährleisten. Eine Warnjacke dagegen sorgt für bessere Sichtbarkeit und damit zusätzlichen Schutz.