Volkswagen aktualisiert sein Raumwunder und bringt das VW Tiguan Allspace Facelift (2021) auf den Markt. Doch was für Änderungen bringt die Überarbeitung mit sich? Was ändert sich bei In- und Exterieur und wie steht es um die Motorenpalette? Im Video erklären wir zudem, wann der Marktstart des VW Tiguan Allspace Facelift (2021) erfolgt. Mehr zum Thema: Der VW Tiguan im Vergleichstest

Neuheiten VW Tiguan Allspace Facelift (2021): Maße Allspace Facelift ab rund 36.000 Euro