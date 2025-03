Mini-Tiguan oder doch Maxi-Touareg? Auf den ersten Blick keine ausgemachte Sache, schließlich beerbt der VW Tayron einerseits den VW Tiguan Allspace, rückt dem VW Touareg aber gleichzeitig mit einer Außenlänge von fast 4,80 m gefährlich nah. Und dabei ist über die Zukunft des aktuellen VW-Flaggschiffs Touareg noch gar nicht final entschieden. So könnte der Neuzugang Tayron unter Umständen mittelfristig das Top-SUV von VW werden, zumindest mit Verbrennungsmotor. Kann der Siebensitzer also dem daraus resultierenden Premiumanspruch gerecht werden?

In Wolfsburg betont man, der ab März 2025 hierzulande erhältliche Tayron habe weder etwas mit seinem chinesischen Namensvetter gemein, noch sei er ein 1:1 Allspace-Nachfolger, schließlich teilen sich die beiden kein einziges Blech. Wo ordnet sich das mindestens 45.475 Euro teure Familien-SUV also künftig ein? AUTO ZEITUNG-Chefredakteur Digital Alexander Koch zeigt im Video alles Wissenswerte zum Wolfsburger Neuling!

