    Alle Infos zum VW Bus

    Chevy-V8 statt Rücksitzbank: Dieser VW T3 leistet 1105 PS

    Alexander Koch Chefredakteur Digital

    Der norwegische Tuner Lindvall und Ersatzteilhändler Koolart haben einen 1990er VW T3 Caravelle mit einem Chevy-V8 gekreuzt. Herausgekommen ist ein Monster mit 1105 PS – und ohne Rücksitzbank!

    Die Collage zeigt den VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart stehend von schräg hinten sowie den Innenraum mit dem Corvette-Motor.
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    Dass man den "Bus-Lieferwagen" auch auf Krawall bürsten kann, beweisen der norwegische Tuner Lindvall und Teilehändler Koolart mit ihrem Umbau eines VW T3 Caravelle Coachs.

    Der VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart stehend von schräg vorne fotografiert.
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    In einem wahnwitzigen Coup de Force wurde der T3 mit massiv verbreiterten Radläufen, riesigen Brembo-Bremsscheiben und einem neuen Fahrwerk sowie einem aggressiven Frontspoiler erstmal optisch geschärft.

    VW T3 Caravelle Coach von Koolart
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    Und was so ausschaut, muss natürlich auch entsprechend Dampf unter der Haube haben.

    VW T3 Caravelle Coach von Koolart
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    Um den ursprünglich 111 PS (82 kW) "starken" VW T3 auf ein Niveau zu dopen, das mit der optischen Breitseite gleichziehen kann, wurde von Koolart ein Chevy-302-Small-Block-V8 mit fünf Liter Hubraum eingebaut.

    VW T3 Caravelle Coach von Koolart
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    Zwei Turboladern setzen den Achtzylinder unter Druck. Flankiert von einer gewaltigen Abgasanlage und einem offenen Sportluftfilter, bringt es der auf Höhe der ersten Rücksitzbank platzierte V8 nun auf sagenhafte 1105 PS (813 kW) bei einem maximalen Drehmoment von 1311 Nm.

    VW T3 Caravelle Coach von Koolart
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    So wird aus dem sanften Rechte-Spur-Riesen ohne Zweifel einer der potenteste VW T3 aller Zeiten. Was man im Innenraum nicht merkt, denn wie der Tuner betont, ließ man dort aus Liebe zum alten Bulli-Charme (fast) alles beim Alten.

    VW T3 Caravelle Coach von Koolart
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    Diverse Zusatzanzeigen für Öldruck, Temperatur & Co. sowie das dezente Porsche-Lenkrad dürften eingefleischten VW-Bus-Fans trotzdem sofort auffallen. 

    VW T3 Caravelle Coach von Koolart
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    So wird aus dem sanften Rechte-Spur-Riesen ohne Zweifel der potenteste T3 aller Zeiten.

    VW T3 Caravelle Coach von Koolart
    VW T3 Caravelle von Lindvall & Koolart

    Zu den Fahrleistungen des Turbo-T3 ist leider nichts überliefert. Aus dem gemütlichen Ausflugsdampfer aber dürfte fraglos ein potentes Schnellboot geworden sein. Ahoi!

    Brutaler VW T3 mit 1105 PS

