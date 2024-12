Großer VW-Transporter in scharfer 300-PS-Aufmachung

Wer den Standard-Transporter und -Lieferwagen leid ist, kann zumindest in den Niederlanden zum VW Crafter mit "Hero-Paket" greifen. Das kostet das Werkstuning!

Werkstuning für den VW Crafter: GTI-Look durch "Hero-Paket"

Dass man in den Niederlanden einen ästhetischen Sinn für Nutzfahrzeuge hat, ist nicht nur vielen 40-Tonnern und Transportern anzusehen, sondern unterstreicht nun auch der niederländische Ableger von VW Nutzfahrzeuge. Der hat nämlich im Oktober 2023 für den größten aller in Europa erhältlichen Volkswagen, den VW Crafter, Werkstuning-Zubehör auf den Markt gebracht. Wer das komplette "Hero-Paket" ordert, erhält einen schnittigen Transporter in feister GTI-Optik. Ein Luxus, den man sich erstmal leisten können muss – und will.

Wobei die Bilder da eine eindeutige Sprache sprechen. Das Styling-Paket umfasst einen seitlichen Unterfahrschutz, einen Front- und Heckspoiler sowie schwarze Logos. Rote Streifen und Akzente, etwa an Spiegeln, Kühlergrill, Nebelscheinwerfern und am Lenkrad, gehören zum sogenannten Red-Line-Paket. Schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Lederausstattung mit roten Nähten und eine Sonnenblende vervollständigen den VW Crafter mit "Hero-Paket". Der Gesamtpreis beträgt laut niederländischer VW-Homepage 5784 Euro (Stand: Dezember 2024).