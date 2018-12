Im Zuge der VW-Strategie 2025 wollen die Wolfsburger ihre Modellpalette reduzieren und ab 2026 keine reinen Verbrenner mehr bauen. In absehbarer Zukunft sollen nur noch CO2-neutrale Elektroautos die VW-Werke verlassen. Dieser Artikel wurde am 05.12.2018 aktualisiert!

Abgeleitet aus der VW-Strategie 2025, die vorsieht, die Modellpalette bis 2025 zu entschlacken und zu elektrifizieren, ist das Aus des reinen Verbrenners auf 2026 terminiert. Das hat der VW-Chefstratege Michael Jost auf einem Auto-Gipfel Ende am Dienstag, 5. Dezember 2018, in Wolfsburg verkündet: "Im Jahr 2026 hat die letzte Plattform, die nicht CO2-neutrales Potenzial hat, die nicht CO2-neutrale Fahrzeuge generieren kann, ihren letzten Produktionsstart". Ziel sei es, CO2-neutrale Fahrzeuge zu bauen, um somit die Ziele des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. Zuvor hatte der Hersteller verkündet, bis 2023 bis zu 44 Milliarden Euro in Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren zu investieren. Das es VW mit dem Aus des Verbrenners ernst meint verdeutlicht die Tatsache, dass in den VW-Werken in Hannover und Emden ab 2022 Elektroautos vom Band laufen werden. Bereits 2021 sollen am Standort Zwickau sechs Elektroautos für drei Konzernmarken entstehen. Bis das letzte Auto mit Verbrenner-Motor die Werkshallen verlassen wird könnte aber noch dauern. VW rechnet damit, den letzten Verbrenner ungefähr 2040 zu verkaufen. Mehr zum Thema: Das ist der VW-Elektro-Bus I.D.

VW-Strategie 2025: Aus für den Verbrenner