Bundesweit protestieren Bauern gegen die Agrarpolitik. Das führt zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Das VW-Werk in Emden musste deswegen die komplette Produktion einstellen.

Bauernproteste zwingen VW-Werk Emden zum Produktionsstopp

Aufgrund der Bauernproteste und der damit einhergehenden Blockaden von Zufahrtswegen musste VW seine Produktion im Werk in Emden stoppen. So wurden am Montag, 8. Januar 2024, keine Fahrzeuge im Werk in Ostfriesland gebaut, weil die Wege zum Werk durch die Bauernproteste versperrt gewesen sind. Damit konnten die Beschäftigten nicht zur Arbeit kommen. Betroffen hat dies die Produktion von Verbrennermodellen, die Fertigung von E-Autos läuft planmäßig erst in der Folgewoche an. Am Dienstag, 9. Januar 2024, sollen wieder Autos gebaut werden, obwohl die Protestaktionen der Bauern weiter andauern. Im VW-Werk in Emden wird unter anderem der Passat sowie der Arteon produziert. Mehr als 8000 Beschäftigte (Stand 12/2022) sind im Emder Volkswagen Werk tätig, im Jahr 2022 wurde dort rund 146.000 Fahrzeuge produziert. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

