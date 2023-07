Vw drosselt die Produktion im VW Werk Emden. Der Grund ist die gerinde Nachfrage nach Elektroautos.

Zu geringe Nachfrage: VW drosselt Produktion

Jobs fallen weg, Schichten werden gestrichen, die Werksferien verlängert – so angespannt ist aktuell die Lage im VW Werk Emden. Dahinter steckt ist der schleppende Verkauf der ID-Modelle, genauer gesagt des ID.4, der aktuell in Emden gebaut wird. Laut VW liegt die Nachfrage etwa 30 Prozent unter den Erwartungen. Da VW die Produktion nicht kurzfristig auf Modelle mit höherer Nachfrage umstellen kann, da jedes Antriebskonzept eine eigene Fertigungsstraße hat, bleibt nur der Ausweg, die Produktion zu kürzen. In der Konsequenz stellt VW die Spätschichten ein, verlängert die Werksferien in der Elektroauto-Produktion um eine Woche und entlässt 300 von insgesamt 1500 Leiharbeitern.

Spätestens mit der Markteinführung des VW ID.7, der ebenfalls in Emden produziert wird, geht VW wieder von steigender Nachfrage aus, sodass die Produktion wieder hochgefahren werden kann. Der ID.7 soll gegen Ende des Jahres in den Verkauf gehen, aktuell wird er bereits in geringen Stückzahlen produziert. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

