Schon 2019 dürfte der VW Arteon Shooting Brake die Wolfsburger Modellpalette ergänzen. Die neue Premiumauslegung der Marke unterstreichen Wolfsburger mit einem neuen VR6-Antrieb!

Ab mutmaßlich 2019 positioniert sich der VW Arteon Shooting Brake zwischen dem viertürigen Coupé und dem Passat-Kombi für all jene, denen der Arteon zu unpraktisch ist und der Passat zu sehr den Nutzlast-Charakter verströmt. Dabei nutzen die Wolfsburger gleich zwei Trends für sich: Zum einen laufen gerade in Europa und dem Kernmarkt in Deutschland Kombis so gut wie eh und je. Zum anderen hat Mercedes mit dem ausgelaufenen CLS Shooting Brake das Feld dynamisch angehauchter Edelkombis aufgegeben. Obendrein möchte Volkswagen offenbar mit einem neuen VR6-Antrieb die Ambitionen, auch Premiumautos zu bauen, nach der Qualitätsoffensive nochmals unterstreichen. Wie attraktiv dem VW Arteon Shooting Brake (2019) mit dem Kombi-Heck ist, zeigen bereits diverse Illustrationen. Hier fügt sich die große Heckklappe harmonisch in das eckige Grunddesign ein und verleiht dem Passat-Ableger eine sportliche Note.

Neuheiten VW Arteon (2017): Preis, Technik & Marktstart (Update!) Gutes Crashtest-Ergebnis für Arteon

VW Arteon (Fahrbericht) im Video:

VW Arteon Shooting Brake kommt 2019