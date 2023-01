Volkswagen zeigt auf der CES 2023 den für den Herbst des gleichen Jahres geplanten VW ID.7 (2023). Zwar versteckt sich der kommende Elektro-Passat in Las Vegas noch unter einem digitalen Camouflage-Tarnkleid, präsentiert dafür aber bereits eine Reihe an (Software-)Updates. Wie beispielsweise die neuen, "Smart Air Vents" genannten Luftausströmer die Klimabedienung erleichtern und was vom ID.7 sonst noch zu erwarten ist zeigt AUTO ZEITUNG Redakteurin Leslie Schraut im Video. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ausblick VW ID.7 (2023) Nummer sieben

